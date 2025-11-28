Educación convoca plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero

Archivo - Interior de un aula. - AMB - Archivo

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación ha convocado plazas para auxiliares de conversación españoles en el extranjero para el curso escolar 2026-2027, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Podrán optar a estar plazas ciudadanos españoles con titulación universitaria o cursando el último curso universitario en 2025-26, que llevarán a cabo labores de auxiliares de conversación en Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Estonia, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido, Suiza y Tailandia.

Las funciones de las personas seleccionadas será como ayudantes de prácticas de conversación en español bajo la dirección de un profesor tutor.

La dotación de cada ayuda será determinada por las autoridades educativas del país de destino. En el caso de Canadá y Estados Unidos, la financiación corre a cargo del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. El plazo para presentar solicitudes es de 30 días hábiles a partir del 29 de noviembre.