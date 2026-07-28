Educación y Universidades mantienen las Conferencias, pese a la petición de aplazarlas de varias comunidades del PP

Archivo - La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ofrece una rueda de prensa antes de la Conferencia Sectorial de Educación celebrada el 3 de junio. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID/VALENCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación y el de Ciencia y Universidades mantendrán la Conferencia Sectorial de Educación y la Conferencia General de Política Universitaria, previstas para este miércoles, pese a la petición de varias comunidades del PP de aplazarlas por los incendios forestales.

Varias comunidades del PP han enviado una carta ambos ministerios para solicitar que se suspendan las conferencias ante la emergencia por los incendios forestales.

Las peticiones han sido cursadas por la Comunidad de Madrid, que ya ha avanzado que no asistirá, y por la Comunidad Valenciana, que ha recordado "la grave situación que atraviesan" por el fuego. Además, se habrían sumado Extremadura y Baleares.

"En estos momentos y como es lógico, creemos que todos los esfuerzos, tanto de la administración central como de las administraciones autonómicas, deben centrarse en combatir estas devastadoras calamidades y en ofrecer soluciones perentorias a las miles de personas que se han visto obligadas al confinamiento o a la evacuación", han declarado fuentes del Gobierno regional a Europa Press.

Poco después, en una misiva dirigida a las consejerías y a la que ha tenido acceso Europa Press, el secretario de Estado de Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha respondido recordando que el encuentro será de forma telemática y que abordará "una decisión que inicia un procedimiento administrativo urgente" para transferir fondos del programa María Goyri a las autonomías.

Cigudosa dice ser "plenamente consciente de la dificultad de la situación y de la necesidad de movilizar los recursos disponibles para la extinción de los actuales incendios, así como la dedicación que estas tareas requieren".

No obstante, el secretario de Estado ha argumentado que la Conferencia de Política Universitaria se va a ratificar el acuerdo alcanzado por unanimidad en la pasada Comisión Delegada, "sin que produjera ninguna opinión discrepante en el reparto acordado".

De este modo, dado el "breve contenido del orden del día y su acuerdo previo", con solo dos puntos en el orden del día, la convocatoria se realizará en formato 'online'. "Al no exigir traslados ni viajes, su duración prevista no excede la media hora", ha agregado.

Por último, el Ministerio ha recordado que, para hacer frente a situaciones similares y no forzar retrasos, el Reglamento de la Conferencia General de Política Universitaria prevé que cuando sea imposible la asistencia a una reunión del Pleno, por parte de alguno de las personas responsables de la enseñanza universitaria en los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, "esta podrá ser sustituida por un alto cargo de su departamento, comunicando la sustitución a la Presidencia".

La Conferencia de Educación tendrá lugar a las 11.00 horas en el Ministerio de Educación y estará presidida por la ministra del ramo, Milgaros Tolón. Por su parte, la Conferencia General de Política Universitaria se celebrará a las 10.00 horas y será presidida Juan Cruz Cigudosa.