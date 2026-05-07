Educadoras infantiles se concentran por toda España ante la "precariedad" en 0-3 años: "Es educación, no conciliación"

Decenas de personas durante una concentración de profesores del ciclo de Educación Infantil (0-3), a 7 de mayo de 2026 en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

Educadoras infantiles se han concentrado este jueves por toda España en el marco de la huelga estatal convocada por CCOO y CGT ante la "precariedad" y el "abandono" institucional del ciclo 0-3 años y el "hartazgo" de los profesionales, y que ha tenido una media de seguimiento por encima del 75%, según datos del sindicato.

Con motivo de esta huelga, CCOO ha convocado 55 concentraciones en 43 ciudades. En Madrid, además de la protesta de esta mañana frente a la patronal, las educadoras se han concentrado esta tarde en la Puerta del Sol, en una marcha que ha comenzado a las 18.00 horas. Por su parte, CGT ha convocado varias concentraciones en lugares como Galicia, Comunidad Valenciana, Cantabria o Cataluña, entre otras.

La secretaria general de FECCOO, Teresa Esperabé, ha asegurado que el seguimiento de la huelga estatal de Educación Infantil 0-3 años es "masivo" y ha criticado que los servicios mínimos fijados son "abusivos". "El dato que tenemos es masivo, nos están diciendo muchas localidades que han cerrado todas, que solo hay servicios mínimos y que son abusivos. Creemos que va a ser una huelga histórica y masiva", ha recalcado.

"Lo llaman guardería y no lo es"; "Es educación y no conciliación"; "Es un derecho, no es un negocio"; "Es la hora de parar"; "0-3 años existe y ahora vamos a luchar"; "Esto es el 0-3 y nos vais a escuchar"; "Hasta los ovarios de nuestros salarios"; o "La patronal no cambia ni un pañal", han sido alguno de los cánticos que han coreado los manifestantes en Madrid.

En Valencia, la concentración frente a les Corts ha criticado las ratios "desorbitadas" y que las profesionales estén cobrando el salario mínimo. "Nos quieren invisibles cuando somos imprescindibles. Así cuidan y educan a la infancia en su etapa más decisiva. Inaceptable", han subrayado los manifestantes valencianos.

En Zaragoza, la manifestación ha comenzado esta tarde a las 17.30 horas desde la Glorieta Sasera. "Exigimos un cambio de rumbo político inmediato. El ciclo de 0 a 3 años no puede seguir siendo la etapa educativa discriminada, fracturada y en manos de administraciones no educativas", ha recalcado el secretario de acción sindical de la federación de servicios a la ciudadanía de CCOO Aragón, Juan Leyva.

Por su parte, el coordinador de Área Pública de CCOO de Extremadura, Manuel Nicolás, ha reivindicado que se desarrolle un nuevo modelo para el ciclo educativo de 0-3 años y ha calificado el modelo actual de "cóctel de precariedad".

En Cantabria, los manifestantes se han concentrado frente a la Delegación del Gobierno y han reclamado también la igualdad en la contratación "para acabar con la desigualdad entre las trabajadoras".

"LO LLAMAN GUARDERÍA Y NO LO ES"

Además, en Castilla-La Mancha se han concentrado en Toledo, Guadalajara, Albacete, Ciudad Real o Cuenca por "la dignificación de las condiciones en las escuelas infantiles". Al grito de 'No guardamos, educamos' y 'lo llaman guardería y no lo es', las educadoras infantiles han protestado en Toledo por la dignificación de la etapa 0-3 y la equiparación laboral en todos los centros.

Las educadoras del 0 a 3 años de Navarra han defendido la "labor fundamental" que realizan "en una de las etapas claves para el desarrollo de los más peques". "En huelga por ratios inasumibles, falta de recursos y malas condiciones. ¡Cuidar la educación infantil también es cuidar a quienes la hacen posible!", han apuntado desde CCOO Navarra.

También han salido a la calle en Andalucía, donde el primer ciclo de Educación Infantil cuenta con alrededor de 2.200 centros, de los cuales aproximadamente 1.500 son de titularidad privada y unos 700 públicos.

Las trabajadoras de 0-3 años gallegas también han alzado la voz este jueves para exigir "dignidad y soluciones" para su precaria situación. "Somos educadoras, no cuidadoras"; "Creamos sonrisas con sueldos de risa"; "¡La profe, luchando, también está educando!", han sido alguno de los cánticos coreados en Galicia.

Asimismo, han salido a la calle en distintos puntos de Cataluña para reclamar una bajada de ratios, el fin de las externalizaciones o una inversión "real y finalista".

Las organizaciones reclaman bajada de ratios, pareja educativa y mejoras para los profesionales y los centros. De esta manera, CCOO ha instado a la patronal y a las Administraciones Públicas, especialmente al Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, que se sienten a negociar para "corregir de manera inmediata un escenario que ya ha llegado a sus límites".

"Ratios europeas, reconocimiento profesional, salarios dignos, más recursos y personal especializado, la elaboración de un calendario escolar como tienen otras etapas educativas y, en general, un ciclo infantil universal, público, gratuito y de calidad", reclaman desde la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI).