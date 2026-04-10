El equipo IEB gana la III Liga Universitaria de Debate Académico LUDA

Archivo - Fachada del Congreso de los Diputados, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El equipo IEB se ha alzado este viernes con la victoria en la gran final de la III edición de la Liga Universitaria de Debate Académico (LUDA), celebrada en el Congreso de los Diputados.

Según ha informado la Asociación de Colegios Mayores de Madrid, el ganador se ha impuesto al Colegio Mayor Alcalá en una competición, en la que han participado más de 200 estudiantes.

La LUDA se ha desarrollado a través de tres torneos celebrados entre octubre y febrero en distintos colegios mayores de Madrid, en los que los participantes han abordado cuestiones de relevancia social, económica y política.

El I Torneo, celebrado los días 24 y 25 de octubre en el Colegio Mayor Fundación SEPI, reunió a 32 equipos en torno al debate sobre la asignación de becas universitarias. El equipo Aquinas Roncalli A resultó ganador tras una final frente a IEB A.

Por su parte, el II Torneo se celebró los días 28 y 29 de noviembre en el CMU Loyola y el CMU Santa Mónica. Esta cita congregó a 224 debatientes, convirtiéndose en el encuentro más numeroso hasta la fecha. En esta ocasión, el equipo IEB A se proclamó campeón tras debatir sobre la eficacia de las huelgas en el contexto europeo.

La tercera cita fue el IX Torneo de Debate Adolfo Suárez, celebrado los días 13 y 14 de febrero en el Colegio Mayor Alcalá, donde los equipos debatieron sobre la legitimidad de las intervenciones unilaterales en el ámbito del Derecho Internacional, en un encuentro marcado por el rigor y la excelencia académica.

La jornada final ha reunido a los mejores equipos del circuito en una cita estructurada en cuartos de final, semifinales, final y acto de clausura. La pregunta elegida para esta gran final fue: ¿Es el decrecimiento económico una respuesta viable al cambio climático?

Los equipos clasificados para los cuartos de final han sido Alcalá, Loyola, Isabel de España, Aquinas-Roncalli, IEB, Jaime del Amo-Vedruna, Pío XII y Santa Mónica. Tras la fase eliminatoria, las semifinales han enfrentado a Alcalá con Isabel de España y a IEB con Santa Mónica.

Finalmente, los equipos IEB y Alcalá han disputado la final en la que el equipo IEB se ha proclamado vencedor de la III edición de la LUDA.