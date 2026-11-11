Escuela de Todos envía una carta a todos los candidatos para que el español sea lengua vehicular en toda España

Archivo - Imagen de recurso de un aula vacía. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Escuela de Todos ha enviado una carta a todos los candidatos a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, en la que reclama que el español sea lengua vehicular en toda España.

La plataforma reclama compromisos para garantizar la enseñanza en español, una ley estatal de igualdad de derechos lingüísticos y el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

Además, al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, le exige en particular una política nacional en esta materia durante los primeros 100 días de un eventual Gobierno del PP.

Escuela de Todos reclama a los candidatos un compromiso expreso para garantizar que el español sea lengua vehicular de la enseñanza en toda España, sin perjuicio de que las demás lenguas oficiales también puedan tener esa consideración en sus respectivos territorios.

Considera que la convocatoria electoral "constituye una oportunidad para abordar una situación que afecta directamente a la igualdad de los ciudadanos: que el ejercicio de sus derechos lingüísticos no dependa de la comunidad autónoma en la que residan".

En las cartas remitidas a los candidatos, Escuela de Todos reclama cuatro compromisos fundamentales: Garantizar que el español sea lengua vehicular de la enseñanza en todas las etapas educativas y en todo el territorio nacional; Promover una ley estatal de igualdad de derechos lingüísticos que garantice el ejercicio efectivo de estos derechos y evite cualquier discriminación por razón de lengua; Asegurar el cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales, estableciendo mecanismos de control y sanción para las administraciones que las incumplan injustificadamente; y eliminar las barreras lingüísticas injustificadas en el acceso a la función pública, evitando que los requisitos lingüísticos se conviertan en instrumentos de exclusión y limiten la movilidad entre comunidades autónomas.

La plataforma recuerda que "los derechos lingüísticos corresponden a las personas y no a las lenguas, y que la protección de la diversidad lingüística de España debe ser compatible con el respeto a los derechos de todos sus hablantes".