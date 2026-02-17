España cuenta con 1.169 residencias para estudiantes con 132.335 plazas, la mayoría en Madrid (21,7%) y Andalucía (17%)

Archivo - Varios alumnos - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

En 2025 operaban en España 1.169 residencias para estudiantes, que cuentan con 132.335 plazas. La mayoría son residencias universitarias, con 1.005 centros y 112.029 plazas, mientras que los colegios mayores totalizan 164 centros y 20.306 plazas.

Así lo reflejan los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa, que revela que la Comunidad de Madrid destaca como la principal comunidad autónoma, al agrupar el 21,7% del total de plazas. Le siguen Andalucía, con el 17%; Cataluña, con el 16,6%, y Castilla y León, con el 11,9%.

En 2025 el número de centros aumentó en 22 unidades y la oferta total de plazas se incrementó en 7.656 unidades, prolongándose la tendencia de sensible crecimiento de los últimos años.

En los últimos cinco años el número de centros ha aumentado en más de un centenar de unidades y el de plazas en más de 35.000. El informe señala que el sector muestra "una creciente concentración", de manera que las cinco primeras entidades, considerando tanto entidades públicas como privadas, reunieron en 2025 el 28,3% de la oferta de plazas (26,4% en 2024), participación que se elevó al 37,4% (34,4% en 2024) en el caso de las diez primeras.

El Observatorio concluye que en los próximos ejercicios el sector de residencias universitarias "seguirá consolidándose como un destino atractivo para la inversión, debido a la persistencia de un desajuste significativo entre la capacidad disponible y la demanda de alojamiento".

En este sentido, recuerda que España "se mantiene como uno de los principales destinos de los programas de movilidad internacional". En el curso 2023/2024 el número de alumnos extranjeros entrantes en el Sistema Universitario Español alcanzó los 159.002 alumnos, de los cuales 95.378 eran alumnos matriculados de forma ordinaria (degree mobility) y 63.624 eran alumnos en programas de movilidad (credit mobility).

Por otro lado, respecto a los residentes, en el curso 2022/2023 el 32% de los alumnos de grado en universidades presenciales se matriculó en un centro universitario de una provincia diferente a la que tiene su residencia habitual (un total de 363.462 alumnos).

En este marco, el desarrollo de numerosos proyectos de nueva implantación contribuirá a prolongar la evolución ascendente del parque de plazas en el período 2026-2027, hasta alcanzar las 139.500 plazas al cierre del bienio.