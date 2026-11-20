Archivo - Un niño de camino a la escuela, a 7 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

BRUSELAS, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea y ocho Estados miembros, entre ellos España, han puesto en marcha este viernes un nuevo consorcio europeo para desarrollar infraestructuras y herramientas digitales comunes, con el objetivo de reducir la dependencia tecnológica de proveedores externos y reforzar la soberanía digital de la Unión Europea.

El denominado Consorcio Europeo de Infraestructuras Digitales sobre Educación (EDU-EDIC) reúne a España, Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Eslovenia, Países Bajos, país que acogerá su sede y desde el que se coordinará el desarrollo de soluciones tecnológicas que puedan utilizarse en los distintos sistemas educativos nacionales, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

La iniciativa busca poner en común recursos y conocimientos para facilitar el acceso de escuelas, profesores y alumnos a herramientas digitales de calidad, independientemente de la capacidad tecnológica o los recursos económicos de cada país, contribuyendo así a reducir la brecha digital en la educación.

Según la Comisión, el lanzamiento de este viernes supone "un hito importante" para fomentar "la innovación y la excelencia" en la educación y contribuye a "las ambiciones de soberanía tecnológica de la UE".

"La educación da forma a nuestro futuro, y Europa debe poder contar con soluciones digitales fiables, seguras e interoperables que reflejen los valores y principios europeos. Trabajando junto a los Estados miembro, podemos construir una infraestructura europea de educación digital resiliente que apoye a alumnos, educadores y centros escolares en toda la Unión", ha indicado la vicepresidenta ejecutiva de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

En esa misma línea, la vicepresidenta ejecutiva de Derechos Sociales, Roxana Minzatu, ha defendido que con este consorcio se pretende garantizar que la educación esté preparada "para la era de la IA" y para que los países participantes pongan en común sus conocimientos en ámbitos estratégicos como la nube o el intercambio seguro de datos entre instituciones educativas.