España recibe 6.907 solicitudes para proyectos de movilidad en colegios, FP o universidades en Erasmus+ 2026, un 8% más

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MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

En España se han recibido en la convocatoria Erasmus+ 2026 un total de 6.907 solicitudes para proyectos de movilidad en los sectores de educación escolar, Formación Profesional, educación superior y educación de personas adultas, lo que supone un incremento del 8,07% respecto a 2025.

De las solicitudes recibidas, 3.783 se corresponden con proyectos de movilidad en educación escolar, 1.245 con proyectos en Formación Profesional, 1.427 en educación superior y 452 en educación de personas adultas. Gracias a Erasmus+, se financiarán proyectos de movilidad transfronteriza relacionados con el aprendizaje para personas de todas las edades y de todos los orígenes en España.

Desde el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) han destacado que el compromiso de organizaciones e instituciones de educación y formación de España con el programa Erasmus+ de la Unión Europea "es admirable". De hecho, España está considerado "uno de los Estados miembro con mayor demanda en la recepción de solicitudes para proyectos Erasmus+".

Una vez cerrado el plazo de presentación de solicitudes para proyectos de movilidad para las personas por motivos de aprendizaje de la Acción Clave 1 (KA1) de la Convocatoria Erasmus+ 2026, así como el de solicitudes para proyectos de Asociaciones para la cooperación dentro de la Acción Clave 2 (KA2), el SEPIE ha recibido un total de 8.691 solicitudes, concretamente 6.907 solicitudes para proyectos de movilidad (KA1) y 1.784 solicitudes para proyectos de asociaciones para la cooperación (KA2).

En relación con la Acción Clave 2 (KA2), el Programa apuesta por la cooperación como motor de innovación y desarrollo gracias a las asociaciones para la cooperación, con 1.784 solicitudes recibidas en 2026, que se han cerrado para dos tipos: Asociaciones de cooperación (KA220), con 1.040 solicitudes en todos los sectores educativos, y Asociaciones a pequeña escala (KA210), con 744 en los sectores de educación escolar, Formación Profesional y educación de personas adultas. La convocatoria de Asociaciones europeas para el desarrollo escolar (KA240) está abierta hasta el 9 de abril de 2026.

Las Asociaciones de cooperación (KA220) tienen por objeto apoyar el desarrollo, la transferencia o la implementación de prácticas innovadoras, así como la ejecución de iniciativas conjuntas que fomenten la cooperación, el aprendizaje entre iguales y el intercambio de experiencias a escala europea. Esta acción KA220 está dirigida a todos los sectores educativos: educación escolar, formación profesional, educación superior y educación de personas adultas.

Por otro lado, las Asociaciones a pequeña escala (KA210), concebidas para ampliar el acceso al programa a los individuos y agentes a los que resulta difícil llegar, pretende acercar a las organizaciones de base, a las organizaciones menos experimentadas o con menor capacidad organizativa y a aquellas de nueva incorporación al programa. Esta acción KA210 está destinada a los sectores de educación escolar, formación profesional y educación de personas adultas.

Con el fin de garantizar una "justa e imparcial" evaluación de los proyectos, la Agencia Nacional SEPIE cuenta con un "amplio panel de expertos externos" que evalúan la calidad de las propuestas presentadas por organizaciones de educación y formación en España.

Para la actual convocatoria Erasmus+ 2026 se han preseleccionado, específicamente, un total de 2.031 expertos, de los cuales 1.107 fueron preseleccionados para realizar la evaluación de la calidad de los proyectos de movilidad (KA1) y 924 expertos para proyectos de asociaciones para la cooperación (KA2).

Se prevé que los 1.020 expertos seleccionados (evaluadores y controladores) llevarán a cabo 6.548 evaluaciones, lo que supone un incremento del 10% para proyectos de movilidad (KA1) y un 18% para proyectos de asociaciones para la cooperación (KA2) sobre el número de evaluaciones realizadas en los mismos procesos de evaluación de la convocatoria 2025.