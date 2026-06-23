Los españoles, cerca del 100% de aprobados en la PAU con diferencias por CC.AA.: Del 89,6% en Baleares al 98,27% en CyL

Alumnos durante la PAU 2026 - DIMA - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los estudiantes de Bachillerato de España han vuelto a estar cerca del 100% de aprobados en la convocatoria ordinaria de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) en el curso 2025/2026.

No obstante, ha habido diferencias de casi diez puntos porcentuales en los aptos en la Selectividad de este curso según la comunidad autónoma en la que se han examinado, según el recuento de Europa Press.

Así, en Castilla y León han aprobado el 98,27 por ciento de los alumnos que se presentaron a la PAU, con una nota media de 7,15, frente al 89,6 por ciento de aprobados en las Islas Baleares, con una nota media de 7,086.

Los alumnos de La Rioja han sido los segundos de toda España con un porcentaje más altos de aprobados en la Selectividad de este año, con un 97,08 por ciento de aptos, seguidos de los estudiantes de Navarra, con un 96,98 por ciento; los de Castilla-La Mancha, un 96,78 por ciento; los de Extremadura, 96,7 por ciento; los de Galicia, 96,25 por ciento; los de Cataluña, 95,68%; los del País Vasco, 95,26 por ciento; los de Comunidad Valenciana, 95,23 por ciento; los de Asturias, 95,12 por ciento; y los de la Comunidad de Madrid, 95,1 por ciento.

Por debajo del 95 por ciento de aprobados en la PAU, se encuentran los estudiantes de Aragón, con el 94,91 por ciento; la Región de Murcia, 93,7 por ciento; Cantabria, 91,6 por ciento; las Islas Canarias (89,17% en Tenerife y 91,6% en Gran Canaria); y Andalucía, 90,63 por ciento.

'LUX' DE ROSALÍA, EN EL INICIO DE LA SELECTIVIDAD

La PAU arrancó a principios de junio en la mayoría de las comunidades autónomas, con unos primeros exámenes que incluyeron preguntas sobre el nuevo álbum de la cantante Rosalía, 'Lux'; el "enfoque feminista" de la escritora Emilia Pardo Bazán; o un artículo de opinión del periodista José Luis Sastre titulado 'Ultraprocesar el tiempo'.

Los primeros en empezar la Selectividad fueron los alumnos de la Comunidad de Madrid, cuya prueba del examen de Lengua Castellana y Literatura II para la modalidad de Ciencias y Tecnología incluyó temas como la literatura hispanoamericana, el realismo y el naturalismo, un texto sobre William Shakespeare o la novela de 1936 a 1975.

El primer examen de la PAU de los alumnos de Castilla y León, el de Lengua Española y Literatura, incluyó un comentario de texto lingüístico sobre un artículo de opinión del periodista José Luis Sastre, publicado en 'El País', titulado 'Ultraprocesar el tiempo', mientras que en el comentario literario se les ha dado a elegir entre dos fragmentos de 'Luces de Bohemia', de Ramón María del Valle-Inclán, y de 'El Camino', del vallisoletano Miguel Delibes.

Por su parte, el inicio de la Selectividad en Andalucía estuvo marcado por preguntas sobre el poema 'No decía palabras' de 'Los placeres prohibidos' de Luis Cernuda, un fragmento de 'El cuarto de atrás' de Carmen martín Gaite y el artículo de Manuel Vicent publicado en El País en mayo de 2025 titulado 'Las buenas maneras'.

Mientras, los estudiantes gallegos se enfrentaron en la prueba de Lengua y Literatura Castellana con el análisis de un artículo de opinión sobre el nuevo trabajo de la cantante Rosalía, 'Lux'. En el apartado literario, han caído los textos de dos autores de la Generación del 98, Miguel de Unamuno y Antonio Machado.

Además, los alumnos debían realizar un comentario de texto de 'La Fundación', de Buero Vallejo, y otro de 'El lector de Julio Verne', de Almudena Grandes, obras que deben leer de forma obligatoria durante el curso, dependiendo de la modalidad de examen que eligiesen.

El examen de Lengua y Literatura Castellana abrió también las pruebas de Selectividad 2026 en la Comunidad Valenciana, con textos alusivos a la llegada de la adolescencia y el "enfoque feminista" en la obra de la escritora Emilia Pardo Bazán.

La Selectividad comenzó con los nervios típicos por parte del estudiantado valenciano pero en un contexto nada ordinario: el de la huelga educativa que arrancó el 11 de mayo en la enseñanza pública valenciana y que se notó en las camisetas y petos reivindicativos que algunos docentes lucieron en los campus.

El examen de Lengua y Literatura propuso comentar un artículo publicado en 'Información' y firmado por Pilar Galán Rodríguez. El tema: cómo una madre afronta los cambios que experimenta su hijo con la llegada de la adolescencia.

Además de diversas preguntas sobre cuestiones gramaticales, la prueba planteó un fragmento de 'El tesoro', de la serie 'Cuentos nuevos'. A partir de este texto, se pidió a los alumnos que explicaran el tema y señalaran "en qué detalles del relato se observa el enfoque feminista" de Emilia Pardo Bazán.