La falta de orientación en edades tempranas afecta a la empleabilidad de jóvenes y al abandono escolar, según un estudio

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La falta de orientación efectiva desde edades tempranas dificulta la conexión entre la escuela y el mundo laboral, lo que repercute negativamente tanto en la empleabilidad de los jóvenes como en su permanencia en el sistema educativo.

Así lo refleja el informe 'La orientación en sistemas educativos de nuestro entorno', presentado este miércoles por la Fundación Bertelsmann y la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), que pone de manifiesto cuál es la realidad de la orientación académica y profesional en España frente al contexto internacional.

El documento analiza cómo los sistemas educativos de diez estados, entre ellos España, Alemania, Reino Unido y Canadá, orientan a sus estudiantes en la toma de decisiones académicas y profesionales.

El estudio, realizado por el Grupo de Investigación sobre Políticas Educativas Supranacionales (GIPES) de la UAM, en colaboración con la Fundación, revela que una orientación escolar más eficaz, profesionalizada y con recursos suficientes "sería un factor determinante para reducir el desempleo juvenil y el abandono escolar temprano en España".

Según los datos de la investigación, España mantiene una de las tasas de desempleo juvenil más altas de Europa, en torno al 27% (26% en hombres y 27% en mujeres) entre las personas de 15 a 24 años. Aunque el abandono escolar temprano se ha reducido en la última década, sigue situándose en un 13% en 2024, y es la cifra más alta entre los países analizados en el estudio.

El informe destaca que la falta de orientación efectiva desde edades tempranas dificulta la conexión entre la escuela y el mundo laboral, lo que repercute negativamente tanto en la empleabilidad de los jóvenes como en su permanencia en el sistema educativo. Los resultados de Canadá Dinamarca y Reino Unido evidencian un impacto positivo en el desarrollo de competencias clave por parte del alumnado al acceder a oportunidades prácticas en entornos laborales durante la secundaria (visitas a empresas, estancias, ferias, etc.).

El acto de presentación del informe en el Espacio Bertelsmann ha contado con la presencia de una referente global en políticas de orientación académico-profesional, Sareena Hopkins, presidenta del Centro Internacional para el Desarrollo Profesional y las Políticas Públicas (ICCDPP) y directora ejecutiva de la Fundación Canadiense para el Desarrollo Profesional (CCDF).

"La orientación profesional de calidad es mucho más que una ayuda puntual: es una inversión estratégica con un impacto multiplicador en las personas, las comunidades y la sociedad. Nuestra experiencia en Canadá demuestra que cuando los sistemas educativos sitúan el desarrollo personal y profesional del alumnado en el centro, mejoran tanto los resultados académicos como la empleabilidad y el bienestar de los jóvenes. La clave está en conectar el aprendizaje escolar con la vida real, implicar a las familias y ofrecer experiencias concretas de trabajo desde etapas tempranas", ha comentado.

RETOS Y PROPESTAS PARA ESPAÑA

El informe subraya que, aunque España ha avanzado en la integración de la orientación escolar en la legislación educativa, persisten retos estructurales como "la desigualdad territorial en recursos y servicios, la fragmentación de la oferta y la insuficiente colaboración con el tejido empresarial".

Entre las recomendaciones para hacer frente a estos retos, propone, entre otras medidas, reforzar la financiación de los servicios de orientación escolares, integrar de manera efectiva la orientación en el currículo y articular normativas específicas que aseguren una orientación de calidad y permitan su evaluación.

Asimismo, el informe defiende la necesidad de reforzar la formación del personal orientador y dar un mayor papel a los docentes y tutores, como agentes clave del proceso de acompañamiento al alumnado.

También destaca la necesidad de impulsar la colaboración entre centros educativos y empresas para facilitar prácticas, visitas y actividades que conecten la escuela con la realidad laboral.

El estudio revela que los países que han consolidado sistemas sólidos de orientación -como Alemania, Canadá, Dinamarca y Reino Unido- logran mejores resultados en la inserción laboral juvenil y en la reducción del abandono escolar.

Entre las claves de estos modelos destacan que la orientación comienza en edades tempranas y se mantiene de forma continua durante toda la etapa educativa. Los orientadores escolares cuentan con formación especializada y la colaboración con empresas es un pilar esencial a la hora de vincular el aprendizaje con el mundo real y ofrecer oportunidades prácticas al alumnado (visitas, estancias educativas, ferias...).

En el caso concreto de Alemania, la Agencia Federal de Empleo colabora estrechamente con las escuelas para ofrecer orientación profesional e itinerarios personalizados. En Dinamarca, los estudiantes realizan prácticas obligatorias en empresas durante la secundaria inferior, y en Reino Unido el modelo de los Gatsby Benchmarks establece un estándar de calidad para todos los centros educativos y ordena la colaboración activa de los diferentes agentes.