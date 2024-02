Familias piden que haya comida sana en comedores de colegios públicos: "A las administraciones no les preocupa"

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado (CEAPA) exige que los comedores escolares de los colegios públicos ofrezcan comida sana, que esté cocinada dentro del centro escolar, con productos de proximidad, ecológicos, de temporada y que respeten el medio ambiente.

"Los niños están en pleno crecimiento y en pleno desarrollo y necesitan comer en condiciones, cosa que a las administraciones parece ser que no les preocupa", ha advertido la presidenta de CEAPA, María Capellán.

Para la presidenta de las asociaciones de padres y madres de alumnos, los comedores escolares "son una parte muy importante" de la escuela pública, por lo que reclama que "alcancen los niveles de calidad" que los alumnos merecen.

Así, ha incidido en que la alimentación es parte del crecimiento, tanto físico como intelectual, de todo el alumnado, por lo que insiste en que la comida de los comedores escolares "sea sana".

También considera que es fundamental que todo el alumnado tenga becas de comedor "en condiciones". "No nos vale con que tengan que pagar una parte o que, en función del territorio en el que hayan nacido o en el que vivan, las becas de comedor sean del 100% de la totalidad del servicio o sean del 50% o tengan que pagar una cantidad, aunque sea mínima, porque hay familias con tres hijos que no son capaces de asumir esos costes", ha avisado.

Además, Capellán ha explicado que los comedores escolares permanecen abiertos durante una media de diez meses al año. Con lo cual, ha afirmado que "hay muchos alumnos que la única comida en condiciones que realizan a lo largo del año es la que realizan dentro de los comedores escolares"-

Otra cosa que preocupa "mucho" a las familias y que, a diferencia de la concertada, la escuela pública "no tiene" es que cuando los alumnos cumplen los doce años y pasan de los centros de Educación Infantil y Primaria a los institutos de Secundaria "no tienen acceso a poder comer en condiciones porque el servicio de comedor en los centros públicos no existe".

"Con doce años están en pleno crecimiento y en pleno desarrollo y necesitan comer en condiciones, cosa que a las administraciones parece ser que nos les preocupa", ha sentenciado Capellán.