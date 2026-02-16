Financial Times sitúa los MBA de IESE y Esade entre los 10 mejores del mundo

Archivo - Fachada de la escuela del IESE Business School - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Global MBA Ranking 2026 publicado este lunes 16 de febrero por Financial Times sitúa a la Escuela de Negocios IESE (4ª posición) y a la Escuela de Negocios Esade (7ª posición) entre las diez mejores del mundo.

La clasificación está liderada por MIT: Sloan de Estados Unidos. El top 10 lo completan Insead (Francia), University of Pnnsylvania: Wharton (Estados Unidos), Londo Business School (Inglaterra), HEC Paris (Francia), Ceibs (China), UC Berkeley: Haas (Estados Unidos) y Harvard Business School (Estados Unidos).

El Financial Times evalúa la progresión profesional de los graduados, la calidad del profesorado, la investigación, el perfil del alumnado y la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).

"Alcanzar la séptima posición mundial y consolidarnos en el Top 10 por segundo año consecutivo confirma la solidez y coherencia de nuestro modelo formativo", ha asegurado Lisa Hehenberger, decana de Esade Business School.

La decana ha celebrado que, con esta nueva posición, el Full Time MBA "reafirma su posición entre los mejores programas del mundo" y la apuesta de Esade "por una formación que combina excelencia académica, diversidad internacional y responsabilidad".

"Formamos líderes empresariales capaces de integrar rigor analítico, visión global y compromiso social para generar un impacto significativo y sostenible en las organizaciones y en la sociedad", ha señalado.