El Fondo Europeo de Inversiones respalda un programa para financiar estudios tecnológicos a más de 4.000 alumnos

Archivo - El Fondo Europeo De Inversiones (FEI) Impulsa Un Programa De 55 Millones Para Aplazar El Pago De Estudios Tecnológicos Hasta Conseguir Empleo. - 4GEEKS ACADEMY ESPAÑA - Archivo

MADRID 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Fondo Europeo de Inversiones (FEI) ha respaldado una iniciativa de 55 millones de euros que pretende facilitar el acceso a formación tecnológica a 4.000 estudiantes de España, Alemania, Italia, Croacia y Eslovenia en distintas instituciones educativas europeas.

El programa permite que los alumnos matriculados en dichos centros puedan iniciar sus estudios sin necesidad de adelantar el pago de las tasas académicas. Solo lo abonarán una vez hayan accedido al mercado laboral y empiecen a cobrar, según ha explicado este jueves el FEI, perteneciente al Banco Europeo de Inversiones, en un comunicado.

El FEI cubrirá "parte del riesgo financiero" que conlleva estas operaciones para que las instituciones educativas puedan ofrecer una financiación "más accesible" para los estudiantes y sus familias. Los centros que participarán son 4Geeks Academy, ESADE Business & Law School, Università Commerciale Luigi Bocconi, Hertie School, Algebra Bernays University, Academia Institute of Technology, CODE.science y Yaran Foundation.

"Esta iniciativa se centra en la equidad y la igualdad de oportunidades en Europa. Los estudiantes que tengan el talento y las competencias necesarias para estudiar lo que desean, pero que no dispongan de los recursos económicos suficientes, pueden contar con nuestro apoyo", ha afirmado la consejera delegada del Fondo Europeo de Inversiones, Marjut Falkstedt.

Por su parte, Víctor Gómez, CEO de 4Geeks Academy España, ha alabado que este tipo de programas suponen "un avance hacia la democratización del acceso a la formación tecnológica en Europa". Y ha asegurado que elimina "barreras económicas" y permite "alinear" los estudios "con las necesidades actuales del mercado laboral".