FSIE exige, por el Día Internacional de la Educación, "mismo trabajo y derechos" para los trabajadores de la concertada

Clase - FSIE

MADRID, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha exigido, con motivo del Día Internacional de la Educación que se celebra el 24 de enero, el "mismo trabajo y los mismos derechos" para la enseñanza concertada.

El sindicato quiere reconocer públicamente el trabajo de los profesionales de la educación, "una labor esencial para el funcionamiento del sistema educativo y para el futuro de la sociedad".

Por ello, ha destacado la profesionalidad y el compromiso de quienes desarrollan su labor en la educación infantil, la enseñanza concertada y privada, así como en los centros de atención a personas con discapacidad.

Para FSIE, estos profesionales "sostienen el sistema educativo y asistencial con una alta carga de responsabilidad, dedicación y vocación de servicio, en muchos casos en contextos especialmente exigentes".

"Estos profesionales realizan el mismo trabajo educativo que otros docentes del sistema, con idénticas responsabilidades y exigencias, pero no siempre en las mismas condiciones. En el caso de la enseñanza concertada, existen diferencias significativas en derechos laborales, como una mayor carga lectiva semanal y brechas salariales que pueden alcanzar varios cientos de euros mensuales, a pesar de desempeñar funciones equivalentes", ha explicado el secretario general de FSIE, Enrique Ríos.

En este sentido, el sindicato insiste en la necesidad de avanzar hacia una equiparación real bajo el principio de "mismo trabajo, mismos derechos", una reivindicación central de su acción sindical.

Dignificar la labor docente pasa, a su juicio, "por reconocer de forma efectiva el trabajo que ya se realiza y por corregir desigualdades históricas que afectan especialmente al profesorado de la concertada".

Asimismo, FSIE señala que el reconocimiento profesional "debe ir acompañado de estabilidad, respaldo y protección para quienes educan y cuidan". Garantizar condiciones laborales dignas -afirma la organización- "no solo es una cuestión de justicia social, sino un factor clave para asegurar la calidad del sistema educativo y de la atención a las personas con discapacidad".

En este Día Internacional de la Educación, FSIE reafirma su compromiso con la defensa de los derechos de los profesionales a los que representa y con una acción sindical orientada a "reconocer, proteger y dignificar su labor en todos los ámbitos del sistema educativo".