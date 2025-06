FSIE pide un plan nacional para instalar sistemas de ventilación y calefacción en los colegios ente olas de calor y frío

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) reclama a las administraciones públicas la puesta en marcha de un Plan Estratégico Nacional de Climatización, dotado de financiación suficiente, que permita instalar sistemas de ventilación mecánica y calefacción en todos los centros educativos, garantizando así unas condiciones adecuadas de seguridad, salud y bienestar para el alumnado y los profesionales ante las reiteradas olas de calor y frío.

El sindicato considera que la climatización en los colegios "sigue siendo una asignatura pendiente" y asegura que, aunque no existen datos oficiales sobre la cifra de colegios climatizados, "se sabe que la mayoría de los centros en España no cuentan con un sistema de climatización". "Algunas de las comunidades más afectadas han multiplicado la inversión en bioclimatización para combatir las altas temperaturas de sus centros educativos", afirma.

España cuenta con 28.705 centros de enseñanzas no universitarias, de los cuales 19.323 son públicos y 9.382 concertados y privados. Las olas de calor, "cada vez más largas e intensas", según los datos de la AEMET, desatan cada año una "lluvia de denuncias" ente las consejerías de educación de las comunidades autónomas más afectadas. "Los expertos recalcan los efectos negativos en la concentración y el rendimiento a causa del calor", apunta FSIE.

"Nos preocupa la falta de preparación de los centros educativos de España. No podemos seguir aceptando, año tras año, que miles de alumnos y docentes trabajan en aulas con temperaturas extremas. No es un problema puntual ni pasajero. Es una realidad estructural que se agrava con los cambios del clima y que necesita una respuesta decidida por parte de la administración", ha explicado el secretario general de FSIE, Enrique Ríos.

FSIE lleva años denunciando que la mayoría de los centros "no están preparados ni para el calor ni para el frío": "En muchos casos, se trata de edificios antiguos, mal aislados, con ventanas que no permiten ventilación cruzada, sin toldos ni elementos de sombra, y con infraestructuras eléctricas que no soportan sistemas de refrigeración y/o calefacción".

"No es razonable que, mientras en otros espacios públicos o privados hay climatización, en los colegios y centros educativos tengamos que recurrir a soluciones provisionales o directamente suspender las clases. No es justo ni para los alumnos, ni para los profesionales que trabajan en esas condiciones ", señala Ríos.

FSIE recuerda que el calor o el frío excesivos "no solo afecta al rendimiento académico, sino también a la salud física y emocional de toda la comunidad educativa".

"Estamos hablando de un riesgo real, especialmente para niños pequeños, personas con discapacidad, mayores de los centros de formación para el empleo o trabajadores con problemas de salud previos", apunta el secretario general.

FSIE subraya que no se trata de una reivindicación sectorial, sino de una necesidad educativa y social que debe abordarse con visión de futuro. "La solución no puede seguir siendo improvisar. Necesitamos un Plan Estructural, con recursos y medidas técnicas eficaces, para adaptar los centros educativos a las condiciones climáticas actuales y futuras", concluye Ríos.