FSIE pide respeto a la FP privada y recuerda que la libertad de elección y de empresa "son derechos constitucionales"

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE) ha reivindicado "la libertad de elección de centro por parte de las familias, el respeto a la iniciativa privada en educación y la necesidad de centrar el debate educativo en la mejora global del sistema y la empleabilidad de los jóvenes, evitando confrontaciones estériles entre modelos".

Tras anunciar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un real decreto para "poner límite" a la creación de centros de FP privada, el sindicato ha recordado que la libertad de elección y la libertad de empresa "son derechos constitucionales que deben ser respetados y protegidos por los poderes públicos" y "pilares fundamentales de un sistema plural, moderno y de calidad".

"Ambos principios están amparados por la Constitución y no deben verse cuestionados por planteamientos ideológicos que tratan de limitar la diversidad de proyectos educativos. El sistema educativo no puede construirse desde la exclusión ni desde la imposición de un único modelo", ha señalado el secretario general de FSIE, Enrique Ríos, destacando que "respetar la libertad de elección de las familias es respetar uno de los derechos básicos" de la democracia.

En este contexto, FSIE recalca la aportación de la Formación Profesional privada, "que ha demostrado una elevada capacidad de adaptación a las necesidades reales del mercado laboral, una estrecha relación con el tejido productivo y resultados positivos en términos de inserción laboral del alumnado".

"La FP privada ha sabido responder con rapidez a los cambios del mercado de trabajo y a las nuevas demandas formativas. Eso explica que muchas familias, aun asumiendo un coste económico, opten libremente por estos centros", ha afirmado Ríos.

El sindicato recuerda que la FP privada no concertada tiene un coste para las familias, a diferencia de la oferta pública, que es gratuita. "Aun así, miles de familias eligen esta opción cada año, lo que evidencia la confianza en su calidad, su proyecto educativo y su capacidad de ofrecer itinerarios formativos alineados con las necesidades actuales del empleo", precisa.

FSIE considera "un error señalar a la FP privada como un problema o como un adversario de la FP pública". Para la organización, este enfoque "solo contribuye a polarizar el debate y a desviar el foco de lo verdaderamente importante: cómo mejorar el conjunto del sistema educativo y ofrecer a los jóvenes una Formación Profesional de calidad".