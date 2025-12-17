Fundación Empieza por Educar y Planeta Formación y Universidades crean un observatorio de desigualdades educativas

Nace el Observatorio de la Equidad Educativa y la Inclusión - EMPIEZA POR EDUCAR, PLANETA FORMACIÓN UNIVERSIDAD

MADRID, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Empieza por Educar, junto con Planeta Formación y Universidades, han puesto en marcha el 'Observatorio de la Equidad Educativa y la Inclusión' con el que esperan impulsar una educación más justa e inclusiva a través de la investigación práctica de las desigualdades en este ámbito.

De esta forma, ambas entidades han explicado en un comunicado que el proyecto desarrollará investigaciones, programas de formación y acciones de divulgación de buenas prácticas dirigidas a reducir las desigualdades educativas y garantizar la igualdad de oportunidades en todos los niveles del sistema educativo en todos sus niveles.

El observatorio --que cuenta con el apoyo de la Universidad Internacional de Valencia (VIU) y UNIE Universidad-- "permite unir esfuerzos y conocimiento para promover una educación que ofrezca las mismas oportunidades a todos los niños y jóvenes, independientemente de su origen o contexto", como ha señalado la directora general de la Fundación Empieza por Educar, Beatriz Morilla.

Además, "en una época marcada por la inestabilidad económica y geopolítica, resulta imprescindible asegurar que la educación se desarrolle con criterios de equidad e inclusión, desde las edades más tempranas hasta los distintos niveles formativos", ha apuntado el co-director del observatorio y decano de la Facultad de Ciencias de la Educación en VIU, Jesús Enrique Albertos San José.

En este sentido, para el co-director del observatorio y director de Relaciones Institucionales en Fundación Empieza por Educar, Miguel Costa García, "la misión de este espacio será generar evidencia rigurosa y útil para orientar la acción educativa, desde la docencia universitaria hasta las aulas de educación primaria y secundaria" y ha añadido que "el conocimiento sirve para transformar la realidad y reducir las desigualdades".

Por su parte, la directora académica de Planeta Formación y Universidades, Montserrat Civera, ha apuntado que este proyecto reafirma el "papel transformador en la sociedad" de la educación de calidad, por lo que pretenden "contribuir a que la equidad y la inclusión sean ejes reales de las políticas educativas y del día a día en las aulas".