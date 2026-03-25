Fundación Princesa de Girona y CEU firman un acuerdo para impulsar el talento docente joven - CEU

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Princesa de Girona y la Fundación Universitaria San Pablo CEU han sellado este miércoles su alianza estratégica, con la firma de un convenio de colaboración para impulsar el talento docente joven y con la celebración de su primera actividad conjunta, una jornada educativa en el Campus Montepríncipe de la Universidad CEU San Pablo.

El acto ha puesto en valor el compromiso compartido de ambas instituciones con la innovación educativa, el desarrollo del talento joven docente y el impulso del bienestar emocional a través de la educación y la música.

La jornada ha permitido mostrar cómo la colaboración entre la Fundación Princesa de Girona y el CEU se concreta en proyectos que conectan directamente con las inquietudes de la comunidad educativa y los jóvenes docentes.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, formado en el CEU en su etapa de bachillerato, Salvador Tasqué, ha destacado que "poder colaborar con toda la red de universidades de CEU es una oportunidad única para impulsar los proyectos educativos y de bienestar emocional de la Fundación Princesa de Girona a una de las comunidades educativas más importantes del país".

La directora de proyectos estratégicos Universitarios CEU y rectora de la Universidad CEU San Pablo, Rosa Visiedo, ha expresado su satisfacción por la firma de este convenio y por el primer evento celebrado conjuntamente: "Con la Fundación Princesa de Girona compartimos una misma visión: innovar para mejorar la educación, acompañar y potenciar el talento joven docente y situar el bienestar emocional en el centro del aprendizaje".

El encuentro ha reunido a más de 250 estudiantes universitarios de los grados de Magisterio y Psicología, junto a profesorado de ambas disciplinas, así como a estudiantes del Colegio CEU San Pablo Montepríncipe, en una mañana que ha combinado reflexión, formación y música con propósito que promueve el bienestar.

La jornada también ha incluido un coloquio en torno al documental 'Generación docentes', celebrado tras la proyección de un fragmento de esta pieza audiovisual que sigue el día a día de varios jóvenes docentes durante sus prácticas en escuelas rurales innovadoras.

En el encuentro, jóvenes que han participado en el documental han compartido además su experiencia formativa y vital en el marco de esta iniciativa que impulsa el talento joven docente a través de formaciones innovadoras y estancias prácticas en centros educativos rurales de Aragón, Extremadura, Castilla y León y Galicia.