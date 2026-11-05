Fundación Telefónica adjudica 50 becas de máster en la primera edición de su programa de formación tecnológica avanzada

Becas Fundación Telefónica - FUNDACIÓN TELEFÓNICA

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación Telefónica ha adjudicado 50 becas de máster de hasta 80.000 euros en la primera edición de su programa de formación tecnológica avanzada, según ha informado la fundación.

Biotecnología e ingeniería biomédica, inteligencia artificial y tecnologías cuánticas concentran 44 de las 50 becas de máster adjudicadas. Estas tres especializaciones representan el 88% de las ayudas concedidas, mientras que el 74% de las personas becadas cursará sus estudios en universidades fuera de España: Reino Unido encabeza los países de destino, con el 32% de las adjudicaciones, seguido de España (26%), Suiza y Alemania (12% cada uno).

Las 50 becas tecnológicas concedidas permitirán cursar estudios de máster en instituciones académicas de siete países. El mapa de adjudicaciones refleja tanto la proyección internacional del programa como su orientación hacia ámbitos de conocimiento decisivos para el desarrollo tecnológico.

La selección combina destinos en España con universidades y centros de formación en otros seis países, sin concentrar el protagonismo en instituciones concretas. Imperial College London, la Universidad de Cambridge y la Universidad Técnica de Múnich figuran entre los destinos académicos más repetidos de esta primera edición de las becas tecnológicas de Fundación Telefónica.

En concreto, Imperial College London es el destino de siete de los beneficiarios, mientras que la Universidad de Cambridge y la Universidad Técnica de Múnich reúnen cuatro cada una. También destacan ETH Zúrich, University College London, las universidades de Oxford y Heidelberg y, en España, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras instituciones incluidas en el listado.

Por países, 16 de las 50 becas tienen como destino Reino Unido (32%), 13 España (26%), seis Suiza (12%) y seis Alemania (12%). Completan el mapa Estados Unidos, con cuatro (8%); Países Bajos, con tres (6%); y Bélgica, con dos (4%). En total, 37 becas (74%) se cursarán fuera de España y 46 (92%) tienen como destino países europeos.

La biotecnología y la ingeniería biomédica se sitúan a la cabeza de las adjudicaciones, con 16 becas (32%). Les siguen inteligencia artificial, machine learning y ciencia de datos, con 15 (30%), y tecnologías cuánticas y física aplicada, con 13 (26%). Las seis becas restantes corresponden a nanotecnología, semiconductores y materiales avanzados, con dos (4%); y a robótica y automatización, infraestructuras digitales, cloud, edge e IoT, redes avanzadas y telecomunicaciones y ciberseguridad, con una cada una (2% por especialización).

EUROPA CONCENTRA EL 92% DE LAS BECAS ADJUDICADAS

Europa es el destino de 46 de las 50 becas adjudicadas (92%), frente a las cuatro concedidas para cursar estudios en Estados Unidos (8%). Reino Unido encabeza el reparto internacional, con 16 becas (32% del total), seguido de España, con 13 (26%). Suiza y Alemania reciben seis beneficiarios cada una (12% por país); Países Bajos, tres (6%); y Bélgica, dos (4%). Esta distribución muestra el peso de los destinos europeos en la primera convocatoria, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.

De las 50 personas beneficiarias, 37 (74%) realizarán su máster fuera de España y 13 (26%) lo cursarán en instituciones españolas. Las personas becadas que estudien en el extranjero asumen el compromiso de regresar a España al terminar su formación para aplicar los conocimientos adquiridos en empresas, universidades, centros tecnológicos o proyectos emprendedores de alto impacto.

El programa persigue así reforzar el talento y la capacidad de desarrollo tecnológico en España, con una clara orientación europea. Con ello, Fundación Telefónica busca reforzar el tejido científico y empresarial español y contribuir a la competitividad y la soberanía digital europea.

Fundación Telefónica puso en marcha la primera edición del programa en marzo de 2026 y para 50 becas de máster de hasta 80.000 euros cada una, ya adjudicadas.

El programa contempla 150 becas tecnológicas hasta 2028 y una inversión total de cuatro millones de euros. En esta primera convocatoria, el 30% de las 50 becas adjudicadas han sido concedidas a mujeres.