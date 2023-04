Garrell, candidato a presidir a los rectores europeos: "Lo común en Europa es tratar la Educación Superior como un todo"

El candidato de CRUE quiere visibilizar a las universidades españolas en Europa: "Vamos a poner en ordinario lo que no es extraordinario"

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de CRUE para presidir la Asociación Europea de Universidades (EUA por sus siglas en inglés) los próximos cuatro años, Josep Maria Garrell, ha señalado que en Europa "el modelo más común es considerar la Educación Superior como un todo".

"Lo que es común en Europa es tratar la educación superior como una cosa conjunta, que incluye otras cosas como son las artes, la música o ciclos formativos superiores", ha subrayado en una entrevista a Europa Press Garrell, al ser preguntado por el proyecto de ley por el que se regulan las Enseñanzas Artísticas Superiores presentado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional.

Garrell, que ha sido rector de la Universidad Ramon Llull diez años (2012-2022) y vicepresidente de CRUE (2021-2022), ha explicado que en Europa "lo más común es tratar la Educación Superior con una visión más holística", mientras que en España hay una separación "enorme": "Son dos modelos".

En este punto, ha indicado que lo que se pide en España a las universidades para ser una universidad "es lo que en otros países se denomina Universidad de Investigación", por lo que ha apostado por analizar lo que está ocurriendo en otros países y ver lo que funciona y lo que no funciona; y por tener una "visión holística de la Educación Superior con las menos barreras posibles".

"No digo ni quitar ni poner ni hacerlo precipitadamente, pero a nivel europeo se entiende más holísticamente de lo que entendemos aquí. Hay que definir qué es lo que se quiere y ver si hay que hacer algún tipo de cambio", ha matizado respecto a la regulación de las Enseñanzas Artísticas Superiores en España, para la cual, en sus palabras, se necesita "un consenso social grande" ya que los cambios en educación "no se pueden hacer para pasado mañana quitarlo".

LA PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD, "LO MÁS HOMOLOGABLE POSIBLE"

En referencia a las pruebas de acceso a la Universidad, que España está trabajando en la transición a un nuevo modelo, Garrell ha defendido que el sistema de acceso a las universidades debe ser "lo más homologable posible de un país a otro".

Por ejemplo, ha mencionado que "un estudiante francés debe poder estudiar en Alemania y viceversa", por lo que los procesos de evaluación para el acceso a la Universidad "deben hacerse desde principios de equidad, principios de justicia".

Aunque ha asegurado que "no hay una opinión" por parte de la EUA sobre la reforma de esta prueba en España, ha indicado, respecto a la posibilidad de implantar una prueba única en todo el territorio, que es un debate "fruto del ordenamiento jurídico", ya que en el Estado español las comunidades autonómicas tienen la competencia en materia educativa: "Si se cree en este ordenamiento jurídico no hay debate".

El candidato a presidir la EUA también ha alabado el "éxito absoluto" del programa ERASMUS, "que trasciende a la Universidad porque es una experiencia de vida", que tiene que beneficiar "a muchísimos ciudadanos". Sobre los problemas de algunos estudiantes españoles de ERASMUS para encontrar alojamiento en Italia, ha comentado que la asociación incluye en sus informes lo que las universidades o los rectores reportan.

LA LOSU, UNA LEY QUE AUMENTARÁ LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES

Garrell, que no ha querido "entrar en detalles" sobre lo que supondrá la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), prevé que la nueva normal "será una buena ley en la medida de que suba el nivel de autonomía de las universidades españolas", un tema que, a su juicio, "deberá analizarse con detalla".

"Es obvio que muchos rectores de las universidades españolas han dado su opinión al respecto, vamos a ver con el tiempo si la LOSU sube o no el nivel de autonomía que tienen las universidades", ha apostillado el exrector, que ha matizado que la autonomía es "poder implementar las decisiones que una universidad quiere implementa con la rendición de cuentas".

Al ser preguntado por la posible politización de los claustros tras las entrada en vigor de la LOSU, Garrell ha defendido que, desde la óptica de la EUA, "la Universidad es adulta para saber lo que puede hacer" y ha mencionado la situación en Hungría, que "no tiene nada que ver con la situación española", donde un conjunto de universidades han sido "apartadas" del programa ERASMUS debido a "una politización que afecta a la Universidad".

Por otro lado, ha asegurado que la EUA "no lo hace y no lo ha hecho nunca" intervenir en los procesos electorales de las universidades. "No creo que lo deba hacer. La EUA difícilmente puede ponerse en cosas en las que los rectores están mucho más cercanos. No me consta que nunca se haya hecho ni que se haya solicitado", ha precisado.

EL NUEVO PRESIDENTE DE LA EUA SERÁ ELEGIDO EL 20 DE ABRIL

El próximo 20 de abril la Asamblea General de la EUA, asociación integrada por más de 850 instituciones y organizaciones de Educación Superior de 49 países europeos, entre los que se incluyen 35 conferencias de rectores, que se celebrará en Gdańsk (Polonia), elegirá al nuevo presidente para los próximos cuatro años, que sustituirá al irlandés Michael Murphy.

"La EUA es una asociación de universidades que, a su vez, actúa como una conferencia de conferencias, es la representación del sector universitario europeo, la voz de las universidades de Europa. La EUA es a Europa lo que CRUE es a España", ha comparado Garrell.

Para el candidato español a presidir la EUA, durante la Presidencia de Murphy se ha hecho "una profunda y buena transformación de lo que es la asociación en su conjunto": "Ha habido una evolución que todo el mundo califica de positiva y yo me siento parte del equipo que ha intentado impulsar este cambio".

Por este motivo, la principal línea de trabajo de Garrell si es elegido el próximo 20 de abril será la "continuidad, un modelo continuista con la dosis oportuna de crítica constructiva". Así, lo primero que propone el candidato es hacer una evaluación del Plan Estratégico de la asociación "por si hay que ajustar algo".

"Hay una opinión generalizada de que debemos reflexionar sobre la transformación de la enseñanza y el aprendizaje en las universidades, ya que en diez años va a ser diferente y las universidades deben liderar este cambio", ha manifestado.

En concreto, Garrell ha hecho referencia a los procesos de innovación o a la formación a lo largo de la vida. "Las universidades debemos asumir nuestro liderazgo. Hay un consenso de que muchas de las cosas están a medio hacerse", ha sentenciado.

La elección de Garrell como presidente de la EUA, según ha relatado el candidato, ayudará a "visibilizar más el sistema universitario español a nivel europeo y de la Comisión Europea". "Vamos a poner en ordinario lo que no es extraordinario, como es la internalización o la presencia de CRUE en el contexto mundial y en Europa. Mi candidatura forma parte de lo norma que es que un exrector español pueda estar en un proceso electoral de un organismo internacional", ha dicho.