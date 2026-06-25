El gasto de los españoles en clases particulares fue de 2.782 millones en 2023/2024: La mitad de alumnos recibió clases

Varios alumnos repasan sus apuntes - Jorge Gil - Europa Press

MADRID, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El gasto agregado en clases particulares en el curso 2023-2024 fue de 2.782 millones de euros, con casi la mitad de los estudiantes recibiendo clases.

Así lo refleja el informe 'El mercado de las clases particulares en España entre 2020 y 2024: la nueva geografía social, territorial y lingüística de la Educación en la Sombra', publicado por EsadeECPol, recogido por Europa Press.

Este estudio analiza el estado de la Educación en la Sombra (EeS) en España con la última oleada disponible de la Encuesta de Gasto de los Hogares en Educación (EGHE 2023/24) del INE y la compara con la oleada inmediatamente anterior disponible (2019/20).

En comparación con el curso 2019/2020, en gasto agregado supone una subida del 65% nominal y del 38% en euros reales (descontando la inflación del 19%), desde los 1.691 millones de euros medidos en el curso de la pandemia de la Covid-19.

La investigación explica que, durante el curso 2019/20, la pandemia contrajo temporalmente el consumo: en 2019/20 los hogares pagaron clases particulares durante 5,5-6 meses de media, frente a los casi 9 meses de 2023/24. Esta diferencia de 3 meses coincide con la duración del confinamiento de 2020, y con el incremento en gasto en euros reales.

La participación se mantiene estable entre 2019-2020 y 2023-2024, reforzando la idea de continuidad: el 47 % de hogares con escolares consume clases particulares. No obstante, el estudio precisa que "esta aparente estabilidad esconde una importante heterogeneidad por etapa escolar, nivel de renta del hogar, así como por comunidad autónoma".

Aunque el incremento agregado del gasto se explique esencialmente por el rebote post-pandemia, los investigadores señalan que "varía sustancialmente por etapa, destino, nivel de renta, origen o comunidad autónoma.

Lo mismo ocurre con las diferencias en participación en el mercado de Educación en la Sombra, dado que un hogar cuenta como participante del mercado independientemente de la cantidad de meses en los que consuma clases particulares.

Observando estas evoluciones heterogéneas, el estudio concluye que la Primaria emerge como la etapa con mayor crecimiento de Educación en la Sombra, con un aumento del 56% en euros reales por alumno respecto a 2019/20 y de 4 puntos porcentuales en la proporción de familias que gasta, mientras que la ESO y el Bachillerato crecen un 19% y un 24% respectivamente en términos reales, en parte debido a una caída de 5 puntos porcentuales en la participación en Educación en la Sombra en ambas etapas.

El gasto en idiomas y enseñanzas artísticas es el que más crece, ambos por encima de lo que sería explicable simplemente por meses añadidos respecto al año de pandemia.

Los idiomas son actualmente, de lejos, la partida de Educación en la Sombra que acumula mayor gasto y la que explica buena parte del crecimiento en consumo total de clases particulares.

Por quintil de gasto total (una aproximación a la renta) del hogar, el gasto se concentra en las familias de mayor poder adquisitivo, pero crece fundamentalmente en los dos quintiles más bajos de renta (+65% y +51%); también, pero menos, en el más alto (+35%); mientras, se mantiene plano o moderado en los otros dos.

LOS VASCOS, LOS QUE MÁS ACUDEN A LAS CLASES PARTICULARES

En cuanto a la distribución de Educación en la Sombra por comunidades autónomas, el País Vasco es la comunidad con mayor participación (61% de las familias) y también con el mayor gasto medio por alumno (adelantando a Madrid en esta variable), debido sobre todo al aumento del gasto en idiomas.

También crece significativamente la participación en Castilla y León, Cataluña y Castilla la Mancha, mientras que las comunidades autónomas de menor tamaño poblacional ven reducida su participación en la Educación en la Sombra.

Por su parte, las familias de alumnado inmigrante aumentan fuertemente su gasto en Educación en la Sombra, fundamentalmente debido a los idiomas: más del 60% frente a un incremento del 40% entre las nativas.

Los resultados permiten comprender cómo el centro de gravedad de la Educación en la Sombra, según apunta el informe, "se está desplazando hacia etapas educativas más tempranas y hacia el gasto en ampliar las oportunidades de aprender (idiomas, arte y tecnología) más que al refuerzo y apoyo de las materias curriculares básicas".

Sin embargo, el aumento del gasto en idiomas y su concentración en comunidades autónomas bilingües con lengua co-oficial que vehicula buena parte de los aprendizajes (así como el mayor consumo de EeS en idiomas de los hogares inmigrantes) indican que una parte no menor de esa demanda surge de la necesidad de apoyo y refuerzo al alumnado de Primaria para progresar académicamente en una lengua vehicular de instrucción que no es la del hogar.

Los investigadores aseguran que la Educación en la Sombra "ya no es tan solo la sombra del currículo escolar": "Es una economía que discurre en paralelo al sistema educativo, con sus propias lógicas de demanda, sus propias desigualdades y funciones, entre las que es cada vez más difícil distinguir entre refuerzo y ampliación".

Así, destacan que comprender esta complejidad "es el primer paso para diseñar políticas que superen la constatación del fenómeno y aborden las razones por las que casi la mitad de las familias españolas consideran imprescindible recurrir a las clases particulares".

"Su mercado no es homogéneo ni responde a una dinámica única. Es más bien heterogéneo, territorialmente diverso, compuesto por demandas con lógicas distintas que requieren respuestas distintas. Tratarlo como un fenómeno unitario, sea para regularlo globalmente o para invertir indiscriminadamente en reducirlo, sería garantía, de un fracaso de política educativa", concluye.