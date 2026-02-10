El Gobierno aprueba cuatro nuevas formaciones, entre ellos, el de corte y cata de jamón o mantenimiento de ascensores

Formación Profesional - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes la creación de cuatro nuevos certificados profesionales vinculados a las artes gráficas, la hostelería, la docencia y el mantenimiento de ascensores.

En concreto, se ha aprobado la creación del curso de especialización de Grado Medio de maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, así como los certificados profesionales en instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte; el certificado en habilitación para la docencia en grados A, B y C del Sistema de Formación Profesional; y el certificado profesional en ilustración técnica.

El curso de especialización en Maestría de corte y cata de jamón y paleta curados, de la familia de Hostelería y Turismo, cuenta con 300 horas, permitirá a quien lo curse realizar actividades de corte y loncheado de jamón y paleta curados, así como servicios de cata de jamón y paleta curados.

El certificado profesional en Instalación y mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte, de 720 horas, permitirá desarrollar las labores de instalación y el mantenimiento de ascensores y otros equipos fijos de elevación y transporte.

Por su parte, el certificado profesional en habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de Formación Profesional, de 510 horas, hará que quien supere pueda programar, impartir, tutorizar y evaluar acciones formativas para la habilitación docente en los grados A, B y C dentro del Sistema de Formación Profesional, en cualquiera de sus modalidades, ya sea presencial, semipresencial y virtual.

Sus titulados podrán elaborar y utilizar materiales, medios y recursos didácticos, orientando sobre los diferentes itinerarios formativos y salidas profesionales existentes en el mercado laboral propios de su especialidad, impulsando la calidad docente, asegurando la actualización didáctica y la competencia digital.

Por último, el certificado en Ilustración técnica, de 500 horas, permitirá a sus titulados planificar proyectos de ilustración, así como elaborar productos para proyectos de ilustración. Un certificado que se dirige a ilustradores técnicos, gestores de proyectos de ilustración, ilustradores arquitectónicos, diseñadores gráficos especializados, modeladores 3D, diseñadores CAD e ilustradores editoriales.