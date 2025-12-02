El Gobierno da luz verde a 193 plazas de empleo público para personal docente y técnico de la UNED

Archivo - Uned - UNED - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha autorizado la oferta de empleo público del personal docente e investigador de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) con un total de 95 plazas y para Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) de la misma con hasta 98 empleos.

Del total de las plazas destinadas a los cuerpos docentes, hasta 58 se convocarán a concurso en las figuras de profesores y profesores titulares de la Universidad, y 37 serán para profesores y profesores permanentes laborales, según ha informado el Ministerio.

Se reserva hasta un 15% del total, nueve de las plazas autorizadas en la categoría de profesores y profesoras titulares de la universidad y cinco de las de categoría de profesores y profesoras permanentes laborales, para personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3 o el certificado R3.

Asimismo, el Gobierno ha autorizado la convocatoria de 58 plazas del cuerpo de catedráticos y catedráticas de la universidad para su cobertura por el procedimiento de promoción interna.

Por otro lado, de las dirigidas a personal con funciones de apoyo, gestión, administración y soporte de la universidad, un total de 64 plazas irán destinadas a los colectivos de PTGAS funcionario y 34 para PTGAS laboral. El Gobierno autoriza también la convocatoria de 28 plazas para su cobertura por el procedimiento de promoción interna.

Las plazas que no sean cubiertas durante la ejecución de una convocatoria podrán convocarse nuevamente siempre que no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la Oferta de Empleo Público que las hubiera autorizado.