El Gobierno excluirá ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas en los colegios

Archivo - Varias mochilas en una percha - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno excluirá ultraprocesados y bebidas con azúcares añadidos de los desayunos y meriendas en los centros educativos, una medida que incluirá en el real Decreto para garantizar una alimentación saludable en hospitales y residencias, además de otros centros públicos y centros privados para personas dependientes o con necesidades especiales.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que está trabajando en este real decreto en colaboración con el Ministerio de Sanidad, va a incorporar por primera vez una regulación específica sobre la composición de los desayunos y meriendas en todos los centros educativos.

De este modo, los desayunos y meriendas en estos centros tendrán que ser variados y equilibrados, elaborados a base de fruta fresca, cereales integrales, lácteos sin azúcar añadido, aceite de oliva virgen y proteína, incluida la vegetal, según ha informado el Ministerio.

En concreto, el desayuno o merienda deberá ser variado, completo y equilibrado, en cuanto a su composición, así como adaptado a las circunstancias particulares como puede ser la salud.

Se considerará desayuno completo siempre que incluya, al menos, tres grupos de alimentos, de entre los siguientes: Frutas frescas, preferentemente enteras y de temporada; cereales integrales, como pan integral, copos de avena o similares; productos lácteos, sin azúcares añadidos y con bajo contenido en sal; grasas saludables, como aceite de oliva virgen; bebidas, como agua, leche, infusiones, zumos de frutas o bebidas vegetales sin azúcares añadidos; y alimentos proteicos, incluyendo de origen vegetal.

En la merienda se priorizará el consumo de fruta fresca, preferentemente entera y de temporada, pequeños bocadi los elaborados con pan integral, leche y productos lácteos sin azúcar añadido y bajo contenido en sal.

Se evitarán los alimentos y bebidas con un alto contenido en ácidos grasos saturados, ácidos grasos trans, sal y azúcares. Así, quedarán excluidos de los desayunos y las meriendas aquellos alimentos que no cumplan con los criterios nutricionales por ración establecidos en el Real Decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles, es decir, los popularmente conocidos como ultraprocesados, caracterizados por un peor perfil nutricional como bollería, ga letas, snacks salados, precocinados, postres y bebidas azucaradas o edulcoradas.

Además, se incluirán medidas para la reducción de desechos contaminantes, mediante la reducción del uso de envases y vajillas de plástico, tanto en el proceso de elaboración, como en el envasado y servicio, fomentando la utilización de materiales más sostenibles.