El Gobierno impulsa acciones formativas y de concienciación para mejorar la educación digital y mediática del alumnado

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, - TRANSFORMACIÓN DIGITAL

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, han firmado este jueves en la sede del Ministerio de Educación un acuerdo estratégico para impulsar una educación que refuerce las competencias digitales, audiovisuales y mediáticas del alumnado.

En el documento rubricado, ambos ministerios se comprometen a colaborar para promover actuaciones en materia de alfabetización básica, audiovisual, mediática e informacional y en competencias digitales, "destrezas fundamentales para formar ciudadanos críticos, autónomos y capaces de desenvolverse en entornos cada vez más complejos y digitalizados", según ha informado el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Para ello, se contemplan acciones para impulsar, a través de la educación, la alfabetización mediática en todos los sectores de la sociedad, con especial atención a los menores de edad.

También se llevarán a cabo formaciones en competencias digitales para la comunidad educativa; se promocionarán los hábitos de consumo digital saludable; y se desarrollarán campañas de sensibilización y concienciación sobre ciberseguridad, como por ejemplo sobre el uso del teléfono 017 del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

El ministro ha puesto de relieve la importancia de este acuerdo: "Es fundamental que podamos formar, difundir e informar, en todos los niveles educativos, y hacer esa pedagogía para que la población española sea la que mejor se adapte y adopte la IA en una era en la que la IA lo va a transformar todo". "Por eso, España y Europa tienen que ser líderes en la adopción de la IA y de un modelo completamente humanista", ha asegurado.

"Estamos ante una transformación histórica y cuanto mejor esté preparado el país, mejor para todos", ha proseguido López, que ha recordado que el Gobierno está haciendo "inversión y regulación", pero que también "hay una pata fundamental que es la formación". "Ahí está, en gran parte, el presente y el futuro de nuestro país", ha dicho.

El acuerdo refleja la publicación de guías y recursos, y convocar ayudas y reconocimientos con el fin de potenciar la innovación y las buenas prácticas de los centros docentes en materia de educación digital.

También servirá para la creación del Foro Estatal por una Ciudadanía Crítica, donde estarán representantes de ambos ministerios, así como de otras entidades que trabajan impulsando las alfabetizaciones múltiples.