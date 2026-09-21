El Gobierno insta a las universidades a promover criterios de utilización "racional y proporcionada" de las tecnologías

Archivo - Un estudiante utiliza el ordenador - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha señalado que corresponde a las universidades, en el ejercicio de su autonomía, ordenar el uso de sus plataformas digitales, canales de comunicación y recursos docentes, promoviendo "criterios de utilización racional y proporcionada de las tecnologías".

Así lo ha manifestado el Ejecutivo en una documento registrado en el Congreso de los Diputados, recogido por Europa Press, al ser preguntado por el Grupo Parlamentario Vox sobre si tiene previsto impulsar protocolos sobre desconexión digital y limitación de comunicaciones académicas fuera del horario laboral para proteger la salud mental de docentes y estudiantes universitarios.

En este contexto, el Gobierno ha recordado que la desconexión digital "se integra en el marco general de los derechos laborales, la prevención de riesgos y la organización del trabajo, sin perjuicio de su aplicación en el ámbito universitario conforme a la normativa vigente, la negociación colectiva y los instrumentos internos de cada universidad".

También ha asegurado que el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades "continuará promoviendo, en colaboración con las universidades y los departamentos competentes, buenas prácticas que favorezcan la calidad académica, la transformación digital ordenada y el bienestar del estudiantado y del personal docente e investigador".

En la exposición de motivos de su pregunta, Vox advertía de que "la digitalización permanente de la enseñanza universitaria está generando efectos psicológicos negativos tanto en estudiantes como en docentes".

Así, la formación destacaba que el uso intensivo de plataformas digitales "mantiene niveles moderados de ansiedad, estrés, insomnio y agotamiento emocional, agravados por la sensación de conexión constante, la presión para responder mensajes y correos fuera del horario habitual y la reducción de las interacciones presenciales".