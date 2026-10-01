El Gobierno lanza un Plan Psicosocial en los colegios de Ceuta ante "situaciones que afectan a la convivencia escolar"

1121968.1.260.149.20261001144802 La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha puesto en marcha un Plan Psicosocial de Apoyo en los centros educativos de Ceuta con el objetivo de "reforzar su capacidad para dar respuesta a situaciones que afectan al bienestar emocional del alumnado, a la convivencia escolar y a la atención a contextos de especial vulnerabilidad social o familiar".

Así lo ha comunicado este jueves la titular del departamento, Milagros Tolón, en una rueda de prensa celebrada en la Delegación del Gobierno de la ciudad autónoma. "Estará disponible para toda la comunidad educativa", ha subrayado.

El proyecto complementa el trabajo que ya se realiza en los centros escolares e incorpora recursos especializados para facilitar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento de los casos que requieran una intervención específica en distintas situaciones, por ejemplo, ante el malestar emocional de la comunidad educativa, conductas de riesgo, acontecimientos con impacto en el entorno escolar, incidentes críticos o casos que requieran orientación o valoración especializada.

"Son actuaciones que se desarrollan siempre en coordinación con el centro y desde una perspectiva educativa, preventiva y comunitaria", ha aclarado la ministra tras concretar los primeros detalles de un plan que incorpora un refuerzo de profesionales especializados.

Suma tres profesores técnicos de servicios a la comunidad, un coordinador de bienestar emocional y seis psicólogos. Mejorarán el acompañamiento a los centros, fortalecerán el trabajo con las familias y facilitarán la coordinación con otros recursos públicos cuando sea necesario.

"Lo que más nos preocupaba era que los niños y las niñas retomaran la rutina cuanto antes para volver a recuperar algo que era fundamental, su vida escolar", ha recalcado Milagros Tolón, acompañada del delegado del Gobierno en Ceuta, David de la Encina, y de la secretaria general de Formación Profesional del Ministerio, Esther Monterrubio.

La iniciativa se une a la contratación de seguridad privada en todos los centros educativos de la ciudad, desde el 1 de septiembre, y al servicio de Aula Matinal y Vespertina en los institutos para facilitar la atención del alumnado antes y después de las clases.

El balance de la ministra sobre el arranque del año académico en Ceuta "es positivo, no solo porque la asistencia media a clase es del 90%, como todos los inicios de curso, sino porque no se ha producido ni un solo incidente y todos los centros están abiertos".

Así lo ha expresado después de reunirse con representantes de la comunidad educativa, mientras se cumple un mes del regreso del profesorado a las aulas y 22 días desde la vuelta del alumnado, con el objetivo de mejorar en los próximos meses la educación, en su conjunto, en la ciudad autónoma, contando con el respaldo del Gobierno de España.

"Entre todos hemos hecho posible que el comienzo del curso en Ceuta haya transcurrido, dentro de la crisis migratoria que vive la ciudad, de la mejor forma posible", ha concluido Milagros Tolón.