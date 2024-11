Guía de primeros auxilios psicológicos para escolares tras la DANA: Observar, escuchar y conectar

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia (INEE), junto con Educo, Entreculturas y Save the Children, como organizaciones que forman parte del grupo INEE España, han elaborado un documento de 'Orientaciones de apoyo psicosocial en el ámbito educativo formal y no formal para profesionales no especializados en salud mental', dirigido al personal docente para que pueda brindar apoyo a los escolares afectados por la DANA y restablecer así su estabilidad personal a nivel emocional y físico.

Las organizaciones han establecido como una prioridad "proteger la salud mental de los niños, niñas y adolescentes afectados por la catástrofe".

En la guía se dan pautas para poder dar apoyo psicosocial a niños en el ámbito educativo formal, pero también en el no formal, sin necesidad de ser profesional de la salud mental.

Las tres etapas básicas de los primeros auxilios psicológicos son observar (sin insistir en preguntar), escuchar (de manera activa) y conectar (evaluar si se necesita ayuda profesional).

La guía también cuenta con sugerencias de actividades para realizar que ayuden a los menores a adaptarse al momento de cambio que están viviendo.

La DANA que ha asolado la Comunidad Valenciana ha producido una emergencia sin precedentes en España dejando un fuerte impacto en miles de niños, niñas y adolescentes. Muchos de ellos han perdido a familiares, viven la angustia de la incertidumbre sobre los desaparecidos o han sido testigos de escenas traumáticas.

En pocas horas, su realidad se ha visto totalmente afectada pasando de la normalidad absoluta a una situación de emergencia inesperada.

"La escuela cumple un rol importante en situaciones de emergencia, es un espacio seguro donde niños y niñas pueden alejarse de una realidad que puede ser traumática y expresar cómo se sienten para ser adecuadamente atendidos, si existen los recursos idóneos para ello. Por eso, es tan importante que el profesorado disponga de ellos", afirma Laura Tiana, facilitadora de la comunidad hispana de la INEE.

Un total de 92 centros educativos fueron dañados por la DANA, de los cuales doce están totalmente destruidos, lo que ha significado que muchos escolares han tenido que ser reubicados.

Las organizaciones que han impulsado esta guía recuerdan la necesidad de que las acciones que "se pongan en marcha para paliar las consecuencias de este desastre medioambiental tengan en cuenta a los niños y adolescentes afectados, un colectivo especialmente vulnerable".