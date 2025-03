IE Business School, número 1 del mundo en el Ranking Online MBA 2025 de Financial Times

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Global Online MBA de IE Business School es el mejor del mundo en el Online MBA Ranking 2025 que publica Financial Times, según ha informado la institución académica, que ocupa la primera posición del ranking por tercer año consecutivo.

"El Global Online MBA, con un 90% de alumnos internacionales, profesores de máximo nivel, y un diseño innovador, contribuye a reforzar una experiencia académica de impacto. Estamos comprometidos a apoyar nuestra red de graduados en 185 países, acelerar su carrera profesional y promover un liderazgo responsable y con propósito. Esto es lo que realmente distingue la experiencia IE", ha señalado la vicedecana de IE Business School, Lucía Egea.

El Global Online MBA de IE Business School lidera este año el ranking de Financial Times en presencia de mujeres en el faculty, en el aula y en el Board, perfil internacional de los alumnos, movilidad internacional profesional, y formación en ESG y Net Zero.

IE Business School fue pionera en Europa hace más de 20 años, cuando puso en marcha los primeros Masters online, y está reconocida como una de las universidades más innovadoras del mundo en rankings internacionales.

El Global Online MBA proporciona a los alumnos formación en management "en un entorno personalizado y altamente interactivo". Los participantes pueden completar el programa 100% online o elegir el formato híbrido, que incluye tres períodos presenciales en Madrid. Además, el programa tiene una duración flexible que permite completarlo en 18 o 24 meses.

IE Business School transforma la experiencia de aprendizaje para que los alumnos alcancen su 'Next Best You', su mejor versión, y cumplan sus objetivos de desarrollo profesional como ciudadanos responsables. 'Next Best You' se basa en tres pilares estratégicos: Your Career, Your Purpose & Your Impact.