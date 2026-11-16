IE (1º) y Esade (7º), entre los 10 mejores programas MBA del mundo para el emprendimiento, según Poets&Quants

El vicepresidente de IE University y presidente del IE Entrepreneurship & Innovation Center, Juan José Güemes. - IE UNIVERSITY

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

IE Business School, en la primera posición, y Esade Business School, en la séptima posición, aparecen en el top 10 del World's Best MBA Programs for Entrepreneurship Ranking 2027 publicado este lunes por Poets&Quants.

El top 10 de esta nueva edición del ranking lo completan EDHEC Business School, Washington University in St.Louis, University of Michigan, Johnson Cornell Tech MBA, Babson College, ESMT Berlin, University of Virginia y Clemson University.

Desde IE University han destacado que el ranking de Poets&Quants consolida a la institución educativa "como referente internacional" en emprendimiento. En esta misma línea, ha recordado que IE Business School ocupa la 1ª posición de Europa en emprendimiento en el Best B-Schools Ranking 2026 de Bloomberg Businessweek, y la 3ª posición de Europa en el PitchBook University Ranking 2026, con 388 fundadores y 343 startups puestas en marcha por graduados MBA que han levantado 7.200 millones de dólares. Tal y como confirma Pitchbook, "los emprendedores graduados en programas Master de IE University han levantado 11.700 millones de dólares desde 2015".

"El emprendimiento forma parte de la identidad de IE University. Queremos que los alumnos desarrollen una mentalidad emprendedora, que aprendan a crear valor, identificar oportunidades y convertir sus ideas en negocio. El ranking de Poets&Quants refleja nuestro compromiso con la excelencia en la formación, la experiencia práctica y el network necesario para que nuestros alumnos desarrollen carreras de éxito como emprendedores o en compañías consolidadas", ha señalado el vicepresidente de IE University y presidente del IE Entrepreneurship & Innovation Center, Juan José Güemes.