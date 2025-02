IE New York College pone en marcha el Master of Science in Business for Social Impact and Sustainability

MADRID 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

IE New York College (IENYC) dará la bienvenida esta semana a la primera promoción del Master of Science in Business for Social Impact and Sustainability, un programa que proporcionará a los participantes, alumnos procedentes de 15 países, visión estratégica y herramientas analíticas para impulsar cambios sociales y ambientales a través de la gestión empresarial.

La institución ha destacado que esta apertura supone "un hito significativo" para IE New York College, que inicia su actividad académica en su campus en el SoHo neoyorkino.

Este es el primer programa de IENYC, que el próximo mes de septiembre pondrá en marcha el Master of Science in Sustainable Fashion, y en 2026 ampliará su propuesta académica con un Master in Management, Master in Finance y Master Data Anaylitcs & Artificial Intelligence.

Con IE University como sole member, IENYC cuenta con la aprobación del New York State Board of Regents del Estado de Nueva York y está acreditado por el Middle States Commission on Higher Education.

"Hoy es un día histórico. Formáis parte de la primera promoción de alumnos de IENYC. Os espera un año lleno de aprendizaje y experiencias extraordinarias en Nueva York. Os formaréis con los mejores profesores y ampliaréis vuestro network empresarial con algunas de las compañías más innovadoras y competitivas del mundo. Tras este programa os espera un mundo lleno de oportunidades", ha señalado el presidente de IENYC, Manuel Muñiz, en el evento de apertura.

Este nuevo Master cuenta con alumnos procedentes de quince países y background en áreas de management, internacional relations, computer science y legal, entre otras.

El programa se centra en cuatro pilares académicos: formación en impacto social y sostenibilidad, integración de la sostenibilidad en la gestión empresarial, innovación y el emprendimiento para promover el cambio, y desarrollo de capacidades de liderazgo para impulsar la transformación organizacional con impacto en la sociedad y el medio ambiente.

Esta primera semana, los alumnos participarán en un amplio programa académico que incluye workshops y una sesión en el Museo Banksy para explorar enfoques poco convencionales de cómo abordar desafíos sociales.

La transición hacia una economía verde y digital ha transformado el mercado de trabajo, en el que hay una creciente demanda de empleos verdes en el sector de la economía sostenible. Por ello, los alumnos de IENYC participarán también en sesiones sobre desarrollo de carrera en EE.UU. y a nivel internacional.

Según el World Economic Forum, la transición climática promoverá la creación de 8 millones de nuevos empleos en 2030. Y tanto el informe Future of Jobs 2025 del WEF como el último informe Job on the Rise de LinkedIn confirman el rápido crecimiento profesional relacionado con la sostenibilidad.