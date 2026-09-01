IE University arranca el curso con alumnos de 160 países y estrena másteres en 'fintech' y políticas públicas

Alumnos en el inicio de curso en el campus de Segovia de IE University. - IE UNIVERSITY

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE University ha iniciado el curso académico 2026-2027 con estudiantes procedentes de 160 países, que cursarán programas de grado (Bachelor) y posgrado (Master) en las distintas escuelas que integran la institución. Este año, la universidad amplía su oferta académica con nuevos programas como el Global BBA, el Global MBA, el Master in Financial Technology ('fintech') y el Master in Public Policy.

Los nuevos alumnos se distribuirán entre las seis escuelas que conforman la institución: IE Business School, IE School of Science & Technology, IE School of Politics, Economics and Global Affairs, IE Law School, IE School of Architecture & Design e IE School of Arts & Humanities.

Según los datos facilitados por la institución, el 53% de los estudiantes matriculados este curso son mujeres y el 90% son alumnos internacionales. Los países con mayor representación en el campus este curso académico son España, Estados Unidos, Francia, Italia, Alemania, México e India.

Dentro de su estrategia internacional, IE University ha recordado que es "sole member" de IE New York College (IENYC), institución reconocida oficialmente por el Estado de Nueva York y ubicada en el barrio de SoHo. Este centro forma a alumnos de más de 40 países en el Master in Global Business & Sustainability y el Master in Management. En septiembre arrancarán además el Master in Finance y el Master in Data Analytics and Artificial Intelligence, mientras que en enero de 2027 se incorporará el Master in Strategic and Creative Marketing, Communication and Media.

Los graduados de IE New York College pueden solicitar el Optional Practical Training (OPT) para trabajar en Estados Unidos entre uno y tres años en el caso de los programas STEM. Según la institución, el 100% de las solicitudes de OPT presentadas en 2025 por alumnos de IENYC fueron aprobadas.

Actualmente, según las cifras de la institución, más del 70% de los graduados de este centro trabaja en Nueva York, el 23% en Europa y el 6% en Oriente Próximo y África. Asimismo, el 72% desarrolla su carrera en grandes corporaciones y el 18% ha puesto en marcha su propia empresa.

Por otro lado, IE University puso en marcha el pasado mes de mayo el IE Competitiveness Hub Brussels, un centro de investigación aplicada en Bruselas orientado a fortalecer la competitividad europea a través del análisis y el diálogo. La institución ha señalado que este centro contribuye a la agenda 'One Europe, One Market' de las instituciones europeas, considerada un "pilar central" de la reforma económica de la Unión Europea de cara a la culminación y modernización del Mercado Único.