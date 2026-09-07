IE University, IESE y ESADE, entre los mejores centros del mundo en emprendimiento según el PitchBook University Ranking

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MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

IE University (14º puesto), IESE-Business School (15º) y ESADE (25º) han sido reconocidos entre los mejores centros del mundo en emprendimiento en la categoría MBA del PitchBook University Ranking 2026. Además, IE University ocupa la posición 38 en la categoría de postgrado y ESADE la posición 44.

La clasificación anual de universidades de PitchBook compara las instituciones educativas contabilizando el número de exalumnos emprendedores que han obtenido financiación de capital riesgo en la última década. Esta clasificación se basa en datos de PitchBook y en un análisis de más de 222.000 fundadores respaldados por capital riesgo.

UC Berkeley y Stanford encabezan la lista de universidades de pregrado un año más, mientras que Harvard, Cornell y el MIT completan los 5 primeros puestos de 2026. Las universidades de fuera de Estados Unidos han seguido escalando posiciones, con más de la mitad de las instituciones en la lista de posgrado ubicadas en otros países y universidades extranjeras que representan más de un tercio de la lista de pregrado.

En la categoría MBA, IE Business School ocupa la 3ª posición en Europa y la 14ª del mundo, con 388 fundadores y 343 startups puestas en marcha por graduados MBA que han levantado 7.200 millones de dólares.

Los emprendedores graduados en programas de postgrado de IE University han levantado 11.700 millones de dólares desde 2015, lo que representa en promedio más de 1.000 millones de dólares anuales. Esta cifra equivale a la inversión total en capital de riesgo recibida por países como Noruega o Polonia en 2025, según ha informado la institución educativa.

"En IE University impulsamos una mentalidad emprendedora que permite a nuestros alumnos identificar oportunidades, convertir ideas en proyectos y gestionar contextos de cambio e incertidumbre. El éxito de nuestros emprendedores, tal y como refleja PitchBook, muestra el potencial de esta mentalidad cuando cuenta con el respaldo del ecosistema vibrante y global de IE University. El crecimiento sostenido de sus empresas confirma el impacto a largo plazo de nuestra propuesta académica, orientada al emprendimiento", ha señalado el vicepresidente de IE University y presidente del IE Entrepreneurship & Innovation Center, Juan José Güemes.

IE University, institución fundada por emprendedores para emprendedores, proporciona a los alumnos un ecosistema único para desarrollar sus ideas de negocio. Como resultado, el 30% de los graduados de IE University decide emprender a lo largo de su carrera profesional.

A través del IE Entrepreneurship & Innovation Center, los alumnos trabajan con mentores, inversores y una comunidad global de emprendedores. Este año, más de 700 alumnos participan en el Venture Lab, la aceleradora de IE University, donde transforman sus ideas en proyectos empresariales sólidos y escalables con acceso directo a figuras del ecosistema emprendedor.

El Venture Lab de IE University culmina cada año con la celebración del Venture Day, un evento que reúne a alumnos y graduados procedentes de 160 países de programas Bachelor y Master, que se ha consolidado como uno de los Demo Days más influyentes de Europa.

IE University también organiza los International Venture Days, una serie de eventos que conecta ecosistemas de emprendimiento en todo el mundo y genera oportunidades de negocio para empresas emergentes e inversores. Hasta hoy se han celebrado más de 30 ediciones en más de 25 países, en los que han participado 550 startups finalistas y 450 inversores. En 2026, los International Venture Days se han celebrado en Nueva York, Rabat, Varsovia y Ciudad de México. Las próximas ediciones tendrán lugar en Buenos Aires, Montevideo, Tokio, Lima y Singapur.