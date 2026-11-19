IE University pone en marcha IE Silicon Valley Hub - IE UNIVERSITY

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

IE University, junto con el Center for Information Technology Research in the Interest of Society and the Banatao Institute (CITRIS) de UC Berkeley, ha anunciado la puesta en marcha de IE Silicon Valley Hub, una nueva iniciativa transatlántica diseñada para impulsar la educación, la investigación, apoyar la industria y el emprendimiento en Europa y Silicon Valley.

Presentada oficialmente en UC Berkeley, IE Silicon Valley Hub trabaja con instituciones académicas de máximo prestigio, líderes empresariales, emprendedores, inversores, investigadores y alumnos para impulsar la colaboración y el crecimiento, según ha informado IE University.

Liderado por Ikhlaq Sidhu, Decano de IE School of Science & Technology y Senior Fellow de CITRIS, el Hub desarrollará programas y partnerships en Silicon Valley, apoyándose en el network global de IE University y en la plataforma de investigación e innovación de CITRIS.

A través de la innovación abierta y de su conexión con la industria, el Hub de IE University reunirá retos del mundo empresarial, experiencia académica y talento emprendedor. Sus líneas de trabajo incluirán formación interdisciplinar, investigación aplicada, prototipado y creación de empresas, con el objetivo de que las ideas con mayor potencial avancen hacia aplicaciones comerciales, spinouts y oportunidades de inversión.

El Hub trabaja en cinco áreas estratégicas en las que las tecnologías emergentes proporcionan oportunidades para la industria y la sociedad: IA y Robótica; Salud y MedTech; Clima y Cleantech; Sistemas Digitales y Financieros; e Innovación y Emprendimiento.

"Silicon Valley y Bay Area son un epicentro mundial de innovación tecnológica. Desde IE University, queremos ser catalizadores de esa generación de conocimiento e investigación, y fortalecer el ecosistema emprendedor. IESilicon Valley Hub es un puente entre continentes y culturas", ha afirmado Santiago Íñiguez de Onzoño, Executive President de IE University.

Por su parte, el decano de IE School of Science and Technology en IE University, Ikhlaq Sidhu, ha añadido que "IE Silicon Valley Hub, junto con CITRIS en UC Berkeley, reúne a investigadores, alumnos, emprendedores, inversores, empresas e instituciones públicas de Europa y Silicon Valley".

"Al conectar formación experiencial, investigación y ventures, proporcionamos a los alumnos la oportunidad de trabajar en problemas reales. Asimismo, los investigadores y los emprendedores pueden desarrollar proyectos con mayor impacto a ambos lados del Atlántico", ha señalado.

Por su parte, Camille Crittenden, executive Director de CITRIS, ha valorado que "el partnership con IE University es un puente extraordinario entre el ecosistema de investigación e innovación de primer nivel de la Universidad de California y las plataformas académicas y emprendedoras en Europa". "A través de IE Silicon Valley Hub, tenemos el objetivo de impulsar acuerdos, conectar talento e ideas entre continentes y avanzar en desarrollo tecnológico e innovación al servicio de la sociedad", ha dicho.

El Hub de IE University se apoya en colaboraciones académicas e industriales ya existentes, y proporciona nuevas oportunidades a los alumnos, investigadores y emprendedores.

Entre otros proyectos, el Hub impulsa actualmente [YOU] on AI + X, un programa interdisciplinar que conecta a alumnos de IE University y UC Berkeley para explorar aplicaciones habilitadas por IA. El Hub también trabaja con el VIG Future of Insurance de Vienna Insurance Group en el análisis de riesgos climáticos y tecnologías emergentes.

El Hub conecta a emprendedores con redes de investigación, talento, socios e inversión. En el ámbito educativo, con el apoyo de IE University y UC Berkeley, imparte una doble titulación con el College of Engineering de UC Berkeley a través del Fung Institute for Engineering Leadership, y enriquece la experiencia de los alumnos con periodos académicos y experiencias a ambos lados del Atlántico.