Juventud e Infancia avanza que ha recibido "aproximadamente un centenar de denuncias" en el nuevo buzón para becarios

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en la presentación del documental 'Algo nos está pasando' en Madrid. - MINISTERIO DE JUVENTUD E INFANCIA

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha indicado este martes que el nuevo buzón que se ha puesto a disposición de los becarios para denunciar "prácticas abusivas" ha recogido "aproximadamente un centenar" de denuncias en sus primeras 24 horas.

La ministra, que ha acudido a la presentación del documental 'Algo nos está pasando' en la 'Sala Equis' de Madrid, ha declarado que "en apenas 24 horas" han recibido "aproximadamente un centenar de denuncias con vulneraciones variadas" y que su objetivo es "visibilizar, dar conocimiento y revelar situaciones de explotación y de abuso laboral hacia las personas jóvenes".

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de Ley del estatuto de las personas en formación práctica no laboral en el ámbito de la empresa, conocido coloquialmente como el Estatuto del Becario, más de dos años después de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social firmara y presentara esta norma con los sindicatos.

En lo que al acto se refiere, Rego ha trasladado que desde el Gobierno están haciendo un "trabajo sostenido" para legislar y poner control a todo lo que tiene que ver con las plataformas y la industria digital, poniendo el foco en el impacto que tiene a todos los niveles, "en términos democráticos, en términos de ejercicio de derechos y de libertades".

"Es importante abrir espacios como este de diálogo donde personas que están trabajando, investigando y cuestionando cosas tengan la oportunidad de tener conversaciones con quienes van a venir y de alguna manera hacer un poco de pedagogía con los riesgos y oportunidades que tienen los entornos digitales" ha finalizado la titular de Juventud e Infancia.