Luis de Guindos: "Lo que aprendes cuando eres joven en la universidad te vale para el resto de la vida"

Alumni Day de CUNEF Universidad - CUNEF UNIVERSIDAD

MADRID 25 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, ha asegurado que lo que se aprende en la universidad "te vale para el resto de la vida".

"Yo soy de la primera promoción que hizo la carrera en CUNEF Universidad y me he quedado impresionado con la evolución. Es importante adaptar las enseñanzas a lo que va a ser la demanda en el futuro", ha señalado De Guindos en la primera edición del evento Alumni Day, que ha reunido a más de 350 angiuos alumnos de CUNEF Universidad en el Campus de Almansa de Madrid.

Por su parte, el presidente del Consejo de Administración de CUNEF Universidad, Antonio Rodríguez - Pina, ha destacado el compromiso de la institución académica con su comunidad de alumni.

"Asumimos como parte de nuestra responsabilidad fortalecer la comunidad de exalumnos, impulsando el vínculo con una red de antiguos alumnos de gran trayectoria profesional y valor para la universidad", ha asegurado.

Alumni Day es una cita concebida para reconocer el valor de su comunidad de egresados y reforzar el vínculo con unos profesionales que son parte esencial de la historia de la institución.

El encuentro ha reunido a antiguos alumnos de 7 promociones: 1981, 1986, 1991, 1996, 2001, 2006 y 2011, coincidiendo con la conmemoración de sus aniversarios de graduación, y ha puesto de relieve la solidez de una red formada por más de 15.000 egresados, a través de los 50 años de trayectoria de la institución.

Es un evento para compartir experiencias, actualizar vínculos personales y profesionales y reforzar el sentimiento de pertenencia a una comunidad comprometida con la excelencia, la innovación y el impacto social.