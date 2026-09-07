Más de 16.000 alumnos vuelven mañana al cole en Ceuta entre la incertidumbre, medidas de seguridad y la visita de Tolón

Decenas de personas se manifiestan ante la situación migratoria en Ceuta, a 7 de septiembre de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

CEUTA/MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 16.070 alumnos regresarán este martes 8 de septiembre a las aulas, un inicio de curso educativo marcado por la incertidumbre y el temor y la desconfianza de profesores y familias ante las medidas propuestas por el Ministerio de Educación, que incluyen un plan de refuerzo de la seguridad por la situación generada tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio y de cara al inicio de las clases el 8 de septiembre.

Además, todavía no se ha resuelto la escolarización de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad. La titular de Educación, Milagros Tolón, que mañana estará en la ciudad autónoma, ha estimado este lunes en una entrevista con TVE que este tema estará en vías de solución o resuelto en "unas pocas semanas".

Entre las medidas acordadas en una reunión que presidió la semanda pasada Abelardo De la Rosa, secretario de Estado de Educación, se encuentra una mayor presencia de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas en las rutas de acceso a los colegios, además de vigilancia privada en el interior de todos los centros desde que se iniciara el presente mes.

Asociaciones de padres y estudiantiles ya han augurado absentismo de cara a los primeros días en las aulas, ante unas medidas que no contentan a todos ellos, que piden incrementar la seguridad en los centros educativos y que se aceleren algunas medidas, como las vallas perimetrales.

En la mañana previa a la 'vuelta al cole', una veintena de personas -entre padres y alumnos- se concentraban frente a uno de los colegios señalados, como el CEIP 'Ortega y Gasset', separado en apenas unos metros de la explanada de 16.000 metros donde se van a ubicar a varios inmigrantes.

UN VIGILANTE POR CENTRO

La portavoz del colectivo, Encarnación Segura, anunciaba que no va a traer a sus hijos al colegio, ya que no les parece suficiente "con un solo vigilante de seguridad para un colegio de 6.500 metros cuadrados". Segura ha pedido también que esa sea una tónica para todos los centros educativos de Ceuta. "Quieren que haya absoluta normalidad, quieren esa imagen, pero no lo podemos consentir. Si Ceuta ha sido capaz de unir a todo un país, ¿qué nos impide a los padres de Ceuta unirnos y que no vaya ni un solo niño al colegio?", se preguntaba.

En cuanto a los profesores, las dudas son también constantes. Trinidad Megías (UGT) es la presidenta de la Junta de Personal Docente, órgano que engloba a todos los sindicatos educativos de Ceuta. "La única seguridad que hay es un vigilante por centro, independientemente del tamaño. Lo hemos denunciado desde el primer momento", ha lamentado.

SEPTIEMBRE PARA REPASAR CONTENIDOS

También han planteado, para tranquilidad de las familias, un dispositivo que garantice seguridad, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en las puertas del centro. Megías critica que las instrucciones se hayan trasladado "por correo electrónico un fin de semana, sin margen de maniobra". También pide "que en septiembre se dediquen los niños a repasar contenidos", ante la posibilidad de que muchos alumnos no vayan en los primeros días de clase. "Estamos haciendo un acto de fe, y vamos a ver qué ocurre", añade.

En cuanto a los padres, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos -decana de las asociaciones de padre- emitirá su parecer a lo largo de las primeras horas del curso.

Mientras, la FAMPA 4 Culturas considera necesario "que el alumnado vuelva a clase porque la educación presencial continúa siendo la mejor herramienta para garantizar el aprendizaje, favorecer el desarrollo emocional y evitar que situaciones excepcionales sigan afectando a su formación y a sus oportunidades de futuro".

"Pero también necesitamos que ese regreso se produzca con todas las garantías posibles. Por esta razón, reclamamos que los centros educativos cuenten con medidas adecuadas de seguridad, recursos suficientes y protocolos claros de actuación. La confianza no se construye únicamente con mensajes tranquilizadores; se construye mediante la planificación, la prevención, la transparencia informativa y la capacidad de respuesta ante cualquier situación que pueda surgir", añade.

"La sociedad no confía en las instituciones. No hay una confianza porque llevamos más de un mes y esto sigue igual. No ha cambiado nada", lamentó la semana pasada en declaraciones a Europa Press Sebastián, miembro de la FAMPA. En este sentido, incidió en que la sensación de los ciudadanos ceutíes es de "un abandono total, con un presidente del Gobierno que se va de vacaciones cuando invaden su país".

Por ello, también auguró que hay "muchos" padres que no van a llevar a sus hijos al colegio durante las primeras semanas de clase y que hay familias que se están planteando firmar autorizaciones para que sus hijos no vayan al centro educativo. Además, hay otros que utilizarán sus coches particulares para llevarles y traerles del colegio. "Los padres no se fían, no van a dejar que los niños vayan solos y vuelvan solos, aunque tengan 12 o 13 años", indicó.

La semana pasada, el Ministerio de Educación también anunció que va a implementar en los centros "un plan de intervención para que el alumnado que más puede estar sufriendo esta situación pueda integrarla, pueda digerirla y minimizar su efecto psicológico".

Antes de partir hacia la ciudad autónoma, Tolón ha hecho un llamamiento en la entrevista en RTVE a "empezar la rutina escolar" en Ceuta y ha garantizado que las "aulas son centros seguros" para los alumnos, aunque ha asegurado comprender la preocupación a las familias ante el inicio del curso escolar.

El inicio de las clases va a tener lugar una semana después de que 1.749 profesores de centros públicos y concertados volvieran a los centros. La responsable de CSIF en Ceuta, Lola Cuadra, ha reclamado este lunes centros preparados, limpios y dotados de personal suficiente, con especialistas y recursos necesarios para atender a todo el alumnado ceutí.

Además, ha hecho hincapié en que la escolarización de los menores no acompañados no puede convertirse en "una nueva sobrecarga" para los docentes ni para los centros, que ya tienen "unas ratios bastante justas y elevadas y unas necesidades muy importantes".

"Desde CSIF Ceuta exigimos a las administraciones y al Gobierno saber cuándo, cómo y con qué recursos se llevaría a cabo esta acción si finalmente se realiza en Ceuta", ha solicitado.

"QUE LOS JÓVENES ACUDAN, PERO DE LA MEJOR MANERA POSIBLE"

Por otro lado, el presidente del Consejo de la Juventud y del Movimiento de Estudiantes, Adil Hamed Cañibano, también conidera "insuficientes" las medidas. Aún así, subrayó que él es "fiel creyente" de que los jóvenes acudan a clase, pero que lo hagan "de la mejor manera posible".

La presidenta de la Confederación de Padres de Alumnos, Begoña Ladrón de Guevara, también profesora en la Universidad Villanueva y miembro de Consejo Ecolar del Estado, pidió en declaraciones a Europa Press, seguir apoyando y "no olvidarse" de la ciudad autónoma. En este sentido, ha demandado que se suministren a Ceuta los recursos necesarios ("medios materiales y sobre todo humanos") de la manera más inmediata posible.

Tras hablar con la coordinadora de la FAMPA de Ceuta y la asociación de padres de Cuatro Culturas, ha apuntado a que hay que garantizar que los colegios y sus entornos sean de verdad seguros de tal manera que las familias puedan estar "tranquilas y confiadas". "Tenemos que seguir generando confianza y trabajando juntos", ha recalcado.

El regreso a Ceuta en las aulas también estará marcado por los resultados de la última oleada del Informe PISA y por una nueva reducción de la ratio, que establece en torno a 20 alumnos por clase en la Ciudad Autónoma, una de las que más problemas presenta históricamente en cuestiones como calificaciones académicas bajas o abandono escolar temprano.