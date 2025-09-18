Más de 60 organizaciones de la comunidad educativa española piden al Gobierno "decisiones efectivas" contra Israel

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación en apoyo a Palestina, a 27 de septiembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). El sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) ha convocado para hoy una huelga general de 24 horas - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 60 de organizaciones de docentes, personal administrativo, familias, estudiantes y colectivos vinculados al mundo de la educación en España han creado la plataforma 'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' bajo el lema 'no es normal empezar este curso con normalidad' y han pedido al Gobierno "decisiones efectivas" contra Israel.

Según ha informado la plataforma, en una declaración de condena del "genocidio" perpetrado por Israel en Gaza, reclaman al Ejecutivo el embargo total de armas y la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales para "presionar al Gobierno criminal de Netanyahu". Ha sido suscrita por más de un centenar de claustros y consejos escolares.

A su juicio, las "crecientes" y "cada vez más numerosas protestas de la sociedad civil contra el genocidio en España", como el boicot a la participación del equipo de Israel en la Vuelta Ciclista, las declaraciones de artistas e intelectuales y las manifestaciones ciudadanas que "han mantenido el pulso movilizador durante estos dos años", son "una muestra de la indignación ciudadana" ante la respuesta de los gobernantes.

'Marea Palestina: La educación contra el genocidio' considera que "los recientes anuncios del Gobierno de España responden a la movilización social" y llegan "demasiado tarde, con casi 65.000 civiles inocentes asesinados, de los cuales más de 19.000 son niños y niñas".

Del mismo modo, subrayan que la "lentitud" en la aprobación del anunciado embargo de armas "aumenta la incertidumbre y posterga las decisiones efectivas durante un período que está siendo letal para la población de Gaza y Cisjordania, como se está viendo con la ofensiva final sobre Gaza que el Gobierno criminal de Netanyahu ha emprendido esta semana".

Además, exigen que dicho embargo se extienda a "las diversas formas en que los intercambios tecnológicos y de diversos materiales no militares para no seguir alimentando la capacidad destructiva de Israel". La organización lamenta que el Ejecutivo no aborde una ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, para "ejercer una verdadera presión sobre el Gobierno de Netanyahu tal y como sucedió en su día con la Sudáfrica del apartheid".

Por todo ello, ha acordado mantener las acciones que ya están en marcha (encierros, adhesiones de los centros educativos y lecturas públicas de los nombres de los niños y niñas asesinados por Israel) "en tanto no se satisfagan las exigencias indicadas y mientras se trabaja para extender la movilización e incrementar la coordinación entre todos los sectores de la comunidad educativa, con vistas a adoptar nuevas medidas de presión".

El movimiento impulsado por el colectivo 'La Educación con Palestina' para una "movilización coordinada en el sector", tiene el objetivo "primordial" de promover acciones en los centros educativos de todo el país "en apoyo de la población palestina y sus derechos" y "denunciar la ocupación ilegal y el genocidio que Israel está cometiendo en Gaza", explican en un comunicado.

"No podemos guardar silencio ante lo que está sucediendo en Gaza", insisten, para después reivindicar "la educación para la paz y la no violencia y la educación en derechos humanos como un deber ético y principios irrenunciables de los que no puede desentenderse el sistema educativo y que están recogidos en la legislación internacional y nacional".

Marea Palestina lanza un llamamiento de acción coordinada en el sector, animando a toda la comunidad educativa en los diferentes territorios del país a que se una al movimiento, promoviendo la adhesión de los claustros y consejos a la declaración, organizando encierros y sumándose a la acción 'Pasamos lista'.

Marea Palestina ha coordinado acciones como los encierros en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y en la Escuela de Arte en Huelva. Además, se han realizado las lecturas públicas de los más de 19.000 nombres de niños y niñas asesinados por Israel, en la acción coordinada 'Pasamos lista' realizada durante las dos primeras semanas de septiembre en diferentes comunidades autónomas.