Más de 3 millones de estudiantes se beneficiaron de alguna beca financiada por las administraciones en el curso 2024-25

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MADRID 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 3.079.706 estudiantes de toda España se beneficiaron en el curso 2024-2025 de alguna beca y ayuda al estudio financiada por las administraciones educativas.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, destinó 2.565.305.000 euros a becas y ayudas al estudio durante el curso 2024-2025, un 5% más que el curso anterior. Esta cifra representa el 64,3% del total nacional, que asciende a 3.991.577.000 euros financiados por todas las administraciones educativas.

Gracias a esta inversión estatal, 1.492.566 estudiantes han recibido becas financiadas directamente por los Ministerios, de un total de 3.079.706 beneficiarios en todo el país, según los datos de la Estadística de Becas y Ayudas al Estudio correspondiente al curso 2024-2025 publicada este miércoles.

Respecto al curso anterior, la financiación estatal ha crecido un 5%. Por su parte, el número de beneficiarios financiados por los Ministerios ha aumentado un 10,4%, frente al 3,1% de crecimiento del total de beneficiarios a nivel nacional.

En cuanto a la distribución por niveles educativos, el Estado ha financiado el 93,2% del importe total de las becas universitarias, con una inversión de 1.325.298.100 euros, lo que supone un aumento del 3,4%.

En enseñanzas postobligatorias no universitarias, el porcentaje de financiación estatal alcanza el 84,5%, con 967.356.200 euros, lo que supone un aumento del 5%. En los niveles obligatorios, Infantil y Educación Especial, la aportación estatal ha crecido un 13,1% respecto al curso anterior, alcanzando los 272.651.000 euros,