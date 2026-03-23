Más de la mitad de los docentes de la escuela pública han sufrido agresiones en las aulas, según una encuesta

1071730.1.260.149.20260323111353 Archivo - Niños en el patio - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de la mitad de los docentes españoles de la escuela pública han sufrido agresiones en las aulas y el 72,2 por ciento no se siente respetado en la clase.

Así lo refleja una encuesta presentada este lunes por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha respondido más de 7.500 docentes de toda España.

La encuesta se enmarca en el informe '¡Ya está bien! Por la dignificación de la labor docente' y pone de manifiesto también la "falta de respaldo que siente el profesorado por parte de la Administración y el cada vez menor reconocimiento a su autoridad", según denuncia el sindicato.

El trabajo se ha realizado mediante cuestionarios en centros públicos de Enseñanza Infantil, Primaria, Secundaria, Formación Profesional, centros de régimen especial (conservatorios, escuelas de arte y de idiomas) y centros de Educación Especial de todas las comunidades autónomas, para conocer de primera mano las situaciones que se viven diariamente en las clases.

La principales reivindicaciones de los docentes, por orden de prioridad, son la reducción de ratios, el refuerzo de la autoridad, mejora de poder adquisitivo, reducción de la burocracia y reducción del horario lectivo.

Otra queja mayoritaria es la falta de protocolos claros y eficaces ante conflictos, problemas de convivencia o situaciones complejas, lo que "genera inseguridad y sensación de desprotección". En este sentido, el 97,8% insisten en la necesidad de reorientar los planes formativos hacia situaciones prácticas del día a día.

El sindicato advierte de que la sensación de abandono que sufren los docentes en el ejercicio de sus responsabilidades "es evidente", ya que siete de cada diez (72,2%) denuncia falta de reconocimiento social y profesional, y el 90 por ciento echa en falta apoyo de la Administración. Además, casi el 100 por cien sufre sobrecarga de trabajo.

Este desencanto también se manifiesta en el ámbito salarial, ya que nueve de cada diez consideran que su nivel retributivo no se corresponde con la responsabilidad, carga de trabajo y exigencia que implica la docencia, "lo que contribuye a que esta profesión pierda atractivo", según concluye CSIF.

El sindicato advierte de que este escenario "no puede normalizarse, ya que el deterioro de las condiciones laborales y pérdida de reconocimiento social afecta a la motivación del profesorado y, en consecuencia, a la calidad de la educación".

Por ello, considera necesario que las administraciones "sitúen al profesorado en el centro de las políticas educativas", ya que, a su juicio, prestigiar la labor docente "garantizará el presente y futuro de la educación pública".