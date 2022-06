El Master in Finance de IE Business School, 8º del mundo en el ranking 2022 de Financial Times

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Master in Finance de IE Business School es el 8º del mundo en el Ranking de Masters in Finance 2022 que publica este lunes el diario británico Financial Times, según ha informado la entidad.

Esta clasificación internacional analiza parámetros como la trayectoria profesional y el nivel salarial tras la graduación, el grado de diversidad de alumnos y profesores, así como la proyección internacional del programa.

El director académico del Master in Finance de IE Business School, Ignacio de la Torre, ha destacado que el Master in Finance es el primero de Europa y octavo del mundo este año en el ranking de Financial Times, "lo que consolida la posición obtenida en ediciones anteriores".

"Trabajamos en la selección de los mejores candidatos de 30 países con altos niveles de GMAT. Aceleramos su desarrollo profesional, y nuestros graduados en las principales plazas financieras, con salarios de más de 130.000 dólares 3 años después de graduación. Y el diseño académico del programa da respuesta a la demanda del mercado laboral, con especializaciones en private equity y en hedge funds", ha señalado de la Torre.

IE Business School ha rediseñado recientemente el Master in Finance, con nuevos tracks de especialización en Banca de Inversión y Private Equity, Analítica Financiera y Finanzas Digitales, Inmobiliario e Inversiones Alternativas, y Mercados Globales y Gestión de Activos que refuerzan el perfil de los graduados en el mercado laboral.

El Master in Finance, de 1 año de duración, tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una visión de primera mano de los retos que afrontan los mercados financieros, de activos e inversiones alternativas, así como una inmersión profunda en analítica financiera y finanzas digitales, con enfoque en inteligencia artificial y aplicación de big data a la gestión financiera.

Los alumnos pueden participar en inversiones interactivas con simuladores basados en Internet a través del Trading Room de IE Business School, explorar oportunidades de inversión en compras apalancadas y profundizar su conocimiento sobre programación en FinTech, Python, MATLAB y Visual Basic.

El programa ofrece una oportunidades de networking y viajes a Londres, Nueva York, Ghana y Frankfurt. Y los alumnos enriquecen su formación con el desarrollo de proyectos finales en áreas como activos digitales, energías renovables o microfinanzas.

Además del programa a tiempo completo, IE Business School ofrece una doble titulación, y un formato a tiempo parcial de 22 meses que combina formación online y presencial.