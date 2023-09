El Master of Science in International Management de Esade, entre los 10 mejores del mundo, según Financial Times

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Master of Science in International Management de Esade ha sido reconocido por Financial Times como el octavo mejor del mundo, séptimo en Europa y, a su vez, como el mejor de España por segundo año consecutivo.

Así lo refleja el ranking de Financial Times, al que ha tenido acceso Europa Press, que está liderado por HEC Paris, seguido de University of St Gallen y London Business School.

Completan el ranking ESCP Business School, Essec Business School, Tsinghua University School of Economics and Management, EMLyon Business School, Esade Business School, SDA Bocconi, Rotterdam School of Management, Edhec Business School y Shanghai Jiao Tong University.

En esta edición de la clasificación, los aspectos mejor valorados del MSc de Esade han sido la progresión salarial de los egresados ―a los tres años de la graduación― y, en las nuevas variables de este año, la formación en los ámbitos y criterios ESG (en inglés, Enviromental, Social y Governance) y la huella de carbono.

Para el decano de Esade, Joan Rodon, "la sostenibilidad y el liderazgo ético se encuentran en el centro de la formación" de la institución". "El compromiso con la sostenibilidad impregna las asignaturas y actividades académicas de nuestro MSc in International Management, cuya formación en los ámbitos ESG ha sido destacada por la publicación", ha dicho.

Otros de los aspectos que también ha reconocido Financial Times del MSc in International Management de Esade es la progresión profesional de sus egresados, su empleabilidad y la exposición internacional de los alumnos en el programa.

"Preparamos y formamos a nuestros estudiantes con bases sólidas, conocimiento especializado, mentalidad global y trabajo en entornos complejos; habilidades que demandan hoy las empresas. Es por ello que nuestros egresados tienen una destacada acogida por parte de los reclutadores internacionales", añade Rodon.

En este sentido, el 94% de los estudiantes consiguieron trabajo en los tres meses posteriores a la finalización del Master y el 49% lo hizo fuera de su país natal.

Además, la exposición internacional de los alumnos en el MSc viene marcada por los programas de intercambio, la posibilidad de prácticas internacionales y los Study Tours ―estancias de una semana de duración con todos los alumnos en universidades de referencia―.

El programa de intercambio, que se lleva a cabo en las 153 mejores universidades del mundo con las que Esade Business School tiene acuerdos de colaboración, lo realizan casi el 30% de los alumnos. En cuanto al perfil internacional y diverso de los alumnos, el curso pasado representaba 32 nacionalidades diferentes en el aula.

Para Joan Rodon, "en un mundo cada vez más interconectado, es esencial comprender los problemas y las perspectivas globales". "Por ello, el Master of Science in International Management de Esade reúne a estudiantes de distintas procedencias y culturas, ayudándoles a entender el mundo globalizado y su impacto en los negocios internacionales", concluye.