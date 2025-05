Las mejores técnicas de estudio para preparar la Selectividad según Harvard

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Harvard ha realizado un estudio sobre diferentes métodos de aprendizaje, que se ha publicado en el libro 'Make it Stick: the science of succesful learning' en el que muestran las mejores técnicas para retener datos.

Entre estas técnicas, la Guía de Acceso y Admisión 2024/2025 de Uniscopio destaca que la escritura a mano favorece la retención de ideas, ya que, de esta forma, la mente se ve obligada a pensar en el contenido y a resumir la información más importante.

Los especialistas de Harvard avisan de que releer la información no ayuda a retenerla a no ser que no se haya comprendido algo, por lo que recomiendan leer solo una vez e intentar recordar y retener lo más importante de la información.

Al momento de estudiar, los expertos aseguran que no sirve hacerlo durante muchas horas ya que el cerebro comienza a fatigarse. Se deben alternar periodos de estudio con periodos de descanso.

Según Harvard es muy beneficioso para el cerebro cambiar de tema y alternar entre asignaturas. Con una buena organización, alternar contenidos mantiene a los estudiantes más atentos y esto facilita la retención de la información.

Otra técnica de estudio que recoge la guía es la Técnica Pomodoro, que se basa en dividir el trabajo en intervalos de tiempo fijos, generalmente de 25 minutos, conocidos como 'pomodoros'.

Cada 'pomodoro' se sigue de un breve descanso de 5 minutos. Después de completar cuatro 'pomodoros', se toma un descanso más largo de 15-30 minutos. Se pueden por ejemplo dividir los temas a estudiar y dedicar 25 minutos de estudio intenso y 5 minutos de descanso.

FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO EN LOS EXÁMENES DE SELECTIVIDAD

La guía también detalla cinco factores clave para tener éxito en los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad: Preparación previa, planificación, motivación, encontrar un buen método de estudio y desconectar.

El documento destaca que es imprescindible dedicar tiempo y esfuerzo a estudiar cada una de las materias que se evaluarán en los exámenes. Esto incluye repasar los conceptos teóricos, practicar con ejercicios y resolver exámenes anteriores. Puedes encontrar los exámenes de años anteriores en la página de Distrito Único de tu Comunidad Autónoma.

Los estudiantes deben organizar el tiempo de estudio de manera eficiente y mirar con mucha antelación el calendario de las pruebas para tener una estructura de las asignaturas y poder organizarlas con tiempo. Además, es importante distribuir las horas de estudio de manera equilibrada a lo largo de la semana y evitar dejarlo todo para el último momento.

Mantener una actitud positiva y creer en las propias capacidades es clave para enfrentarse a los retos académicos con confianza. Los jóvenes deben pensar que se trata de un esfuerzo momentáneo, establecer metas realistas y celebrar los logros obtenidos, ya que esto genera un sentimiento de satisfacción y refuerza la motivación.

Hay personas que utilizan subrayadores para organizar por colores lo que es más y menos importante, otras personas hacen esquemas, otras lo escriben todo a mano para retener la información. Cada persona tiene su propio estilo de aprendizaje, por lo que es importante encontrar el método que mejor se adapte a cada uno.

Descansar es fundamental para rendir al máximo, alternar periodos de descanso con periodos de disfrute es una de las claves para mantener el cerebro activo y retener mejor la información. También las técnicas de relajación y hacer deporte son muy recomendables para manejar el estrés.