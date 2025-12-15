El Ministerio de Ciencia recibe 1.610 solicitudes de acreditaciones Erasmus

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) ha recibido 1.610 solicitudes de Acreditación Erasmus de la convocatoria Erasmus+ 2025 en los sectores de Educación Escolar, Formación Profesional y Educación de Personas Adultas. Esta acreditación permitirá a organizaciones españolas de educación y formación planificar proyectos de movilidad durante el periodo 2026-2027 y garantizar financiación en esos años.

La acreditación Erasmus asegura la capacidad de las organizaciones de desarrollar actividades que sirvan para la mejora de la propia organización. Mediante la concesión de esta 'Acreditación' se aprueba el "Plan Erasmus" que las organizaciones de educación y formación seleccionadas establecen para llevar a cabo actividades de movilidad de alta calidad en el marco de una iniciativa más amplia de desarrollo de su organización y se concede un acceso simplificado a las oportunidades de financiación de la Acción Clave 1 (KA1, en sus siglas en inglés).

Según el Ministerio, el "elevado" número de solicitudes procedentes de instituciones españolas para proyectos de movilidad pone de relieve "el firme compromiso con la educación de calidad y la colaboración transnacional".

De estas 1.610 solicitudes 1.117 son KA120-SCH (Educación Escolar); 350 KA120-VET (Formación Profesional) y 143 son para KA120-ADU (Educación de Personas Adultas), lo que supone un crecimiento del 48,96 % respecto a 2024.

Por otro lado, en el ámbito de los proyectos de movilidad Erasmus+ de corta duración en el sector de la Educación de Personas Adultas (KA122-ADU), correspondientes a la segunda ronda de la convocatoria 2025, se han recibido 86 solicitudes, lo que supone un incremento del 109,76 % respecto al mismo periodo en 2024.

Para esta segunda ronda, cuyo plazo finalizó en octubre, se ha reservado un presupuesto de 250.000 euros. En la primera ronda de KA122-ADU de esta convocatoria se adjudicaron 2.679.030 euro a un total de 98 proyectos. El presupuesto total disponible para ambas rondas de la convocatoria Erasmus+ 2025 asciende a 2.929.030 euros.

La Agencia Nacional SEPIE cuenta con un panel de expertos externos para el proceso de evaluación de estos proyectos. En este contexto, se ha seleccionado específicamente a un total de 542 expertos para realizar la evaluación de calidad de estas propuestas