El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes aboga por "una inversión que refuerce la conectividad, las plataformas educativas y la competencia digital del profesorado para, de esta forma, crear un ecosistema cada vez con más recursos y soluciones educativas públicas, abiertas, adaptables y reutilizables".

El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha intervenido este viernes en la Cumbre Europea sobre Educación y Competencias, presidida por la vicepresidenta ejecutiva Roxana Mînzatu.

El encuentro, que ha tenido lugar en Bruselas, ha ofrecido a los asistentes -representantes relevantes del ámbito educativo en toda Europa- una oportunidad única para debatir los retos y oportunidades que darán forma a las escuelas del futuro.

Con el foco en fortalecer la educación, la Formación Profesional y las competencias básicas, replanteando el aprendizaje en el aula, han abordado también cómo potenciar la profesión docente y modernizar la enseñanza mediante la transformación digital y las infraestructuras soberanas.

"Nuestros sistemas educativos deben poder tomar sus propias decisiones sobre las tecnologías que emplean y la forma en la que gestionan sus datos. No se trata de aislamiento tecnológico, sino de garantizar nuestros valores europeos y una verdadera libertad de elección mediante la existencia de alternativas fiables que eviten una dependencia", ha defendido De la Rosa.

La inclusión, la seguridad, la privacidad y el bienestar deben, a su juicio, "permanecer en el centro de la transformación digital para proteger a los estudiantes menores de edad". "La soberanía tecnológica solo cobra sentido cuando las instituciones disponen de alternativas reales", ha insistido.

De la Rosa ha recalcado la cooperación internacional a través del Consorcio de Infraestructuras Digitales Europeas para la Educación, presentado este viernes.

España ha estado involucrada en su creación desde el principio con el objetivo de caminar hacia una mayor autonomía tecnológica y una sostenibilidad a largo plazo para ofrecer recursos digitales compartidos. Contribuir al desarrollo de soluciones de inteligencia artificial y tecnología educativa fiables y diseñadas con un propósito pedagógico es clave en su opinión.

La Cumbre ha sido punto de encuentro para instituciones, responsables políticos, proveedores de tecnología educativa, alumnos, docentes y representantes de proyectos. Todos ellos, con una misma intención: la de conseguir una educación europea más innovadora, inclusiva y preparada, con soluciones concretas y escalables que respalden unos sistemas educativos de alta calidad, preservando al mismo tiempo su diversidad.