El Ministerio de Educación defiende ante la OCDE en Estambul un modelo de FP más flexible y adaptado al mercado laboral

La secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, durante la mesa ministerial de la Cumbre de Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OCDE celebrada en Estambul. - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Formación Profesional, Esther Monterrubio, ha defendido este lunes ante la Cumbre de Competencias de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 2026, celebrada en Estambul, una Formación Profesional "más flexible, conectada con las empresas y con mayor capacidad de adaptación a los cambios del mercado laboral".

Durante su intervención en una mesa redonda ministerial sobre el desarrollo de políticas de competencias, junto a ministros y responsables internacionales, Monterrubio ha subrayado que las políticas de competencias son "un elemento clave para dar respuesta a fenómenos como el envejecimiento de la población, la reducción de la población en edad de trabajar y el impacto de la digitalización y la transición ecológica".

La secretaria general ha subrayado que "la irrupción de la inteligencia artificial está transformando los sistemas productivos, generando nuevas oportunidades, pero también desafíos en términos de empleo y desigualdad". En este contexto, ha puesto en valor la implantación de la Formación Profesional Dual, que, según ha indicado, ha permitido "reforzar la relación entre formación y empleo, especialmente con las pequeñas y medianas empresas".

Sin embargo, Monterrubio también ha advertido de que el principal desafío no se limita a la formación inicial, sino que "la participación de la población adulta en el aprendizaje continúa siendo insuficiente". En este sentido, ha defendido la necesidad de desarrollar modelos más accesibles, reforzar los sistemas de orientación y reconocer las competencias adquiridas a través de la experiencia.

Según ha informado el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Monterrubio ha recalcado la importancia de "activar el talento disponible en la sociedad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la formación y al empleo" como factores para mejorar la empleabilidad, la productividad y la cohesión social.

Asimismo, ha destacado el papel de la cooperación entre administraciones, empresas y agentes sociales, así como de foros internacionales como la propia Cumbre de la OCDE, para el diseño de políticas de competencias eficaces.

Además de la mesa ministerial, la secretaria general ha mantenido encuentros bilaterales con la directora del Centro de Competencias de la OCDE, El Iza Mohamedou, y con el viceministro de Empleo y Desarrollo Social de Canadá, Paul Thompson, durante los cuales se han analizado cuestiones vinculadas a la Formación Profesional y se han explorado posibles vías de colaboración, según Educación.