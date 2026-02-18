El Ministerio de Educación premia a 15 alumnos por sus trabajos sobre la Constitución Española

Archivo - Una mujer observa un ejemplar de la Constitución Española, - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado los quince ganadores del concurso 'Una Constitución para todos' en su edición de 2025.

El certamen está destinado al alumnado de los centros docentes españoles que imparten enseñanzas no universitarias y que desarrollan trabajos sobre la Constitución Española.

El objetivo del certamen es estimular y promover la reflexión acerca del valor, la importancia y el papel que juega en la vida cotidiana la Carta Magna.

En esta edición -el concurso se organiza cada año desde 2015-, los trabajos podían presentarse en tres formatos diferentes: relato o poesía, proyecto con el lenguaje de programación Scratch, o vídeo que siga el formato bibliotráiler.

Los estudiantes premiados, que recibirán un importe máximo de 1.500 euros y un diploma acreditativo del conocimiento y significado de la Constitución, son Jadiya Hamadi Ahmed del CEIP Encarna León (Melilla); Hugo Tavero Román del CEIP Nuestra Señora de la Soledad (Arroyo de San Serván, Badajoz); Raúl Pastor Murillo del CEIP Virgen de Guadalupe (Quintana de la Serena, Badajoz); Borja Luis Rodríguez López del CEIP Cristo del Consuelo (Cieza, Murcia); Javier Carmona Vergillos del CEIP General Fresneda (Jódar, Jaén); Irene Fernández Paulos del CPR Plurilingüe Hijas de Cristo Rey (O Carballo [Oleiros], A Coruña); Salma Vilarnovo Allal del IES A Cachada (Boiro, A Coruña); Amine Benaouiss del IES Aurantia (Benahadux, Almería); Álvaro Verdugo Auber del IES Ciudad de los Poetas (Madrid); Pedro Herranz Sánchez-Valdepeñas del IES Las Musas (Madrid); Victoria Nikolaeva Dimitrova / IES Ramón y Cajal (Valladolid); Lorena Rodríguez Velázquez del IES Ramón y Cajal (Valladolid); Jesús Manuel Alonso Hernández del CIFP Tony Gallardo (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas); Adrià Ayza del Río del IES Joan Coromines (Benicarló, Castellón); David Gómez Díez del IES Ramón y Cajal (Valladolid).