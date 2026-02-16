La ministra Tolón apuesta por mejorar las condiciones laborales del profesorado: "Es la columna vertebral del sistema"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, en un acto de CSIF - MINISTERIO DE EDUCACIÓN

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha subrayado que el profesorado es "la columna vertebral del sistema" y ha defendido que mejorar sus condiciones laborales "supone invertir directamente en calidad educativa e igualdad de oportunidades".

Así lo ha manifestado este lunes Tolón durante la inauguración de la jornada 'La negociación colectiva en las Administraciones Públicas', organizada por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Madrid.

Entre las medidas que se están impulsando, ha destacado la reducción de ratios en las aulas, el establecimiento de límites claros a las horas lectivas y la simplificación de la burocracia, con el objetivo de que los docentes "puedan centrarse en lo esencial: enseñar con mayor calidad, acompañar mejor y ofrecer una atención más personalizada al alumnado".

La ministra ha señalado que reforzar la educación pública "pasa necesariamente por reconocer el trabajo de quienes la sostienen cada día en las aulas, dotándoles de mayor estabilidad y mejores condiciones para desarrollar su labor".

También ha incidido en que hablar de diálogo social en las administraciones públicas "es hablar de derechos y condiciones laborales, pero también de país", subrayando que fortalecer el empleo público "significa fortalecer las instituciones y proteger a la ciudadanía".

En este sentido, ha mencionado el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social, que contempla un incremento salarial acumulado del 11% hasta el año 2028 para los empleados públicos, "ofreciendo estabilidad y seguridad a medio plazo". "No es solo una mejora retributiva, es reconocer el esfuerzo y consolidar derechos", ha afirmado.

Asimismo, ha recordado que el Gobierno de España ha impulsado una reducción "histórica" de la temporalidad, "amplias" ofertas de empleo público y un proceso de modernización de la Administración "basado en el acuerdo como método y como cultura institucional".

Finalmente, la ministra ha defendido que el empleo público "no es un gasto, sino una garantía de cohesión social", y ha señalado que "instituciones fuertes y trabajadores públicos reconocidos son pilares fundamentales de una democracia sólida".