Morant, sobre el decreto para crear universidades: "Las públicas cumplen. Algunas privadas van a tener más dificultades"

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha destacado que las normas que aprobó este martes el Consejo de Ministros para endurecer los criterios para crear universidades "son cumplimiento obligatorio para todas las universidades públicas y privadas que existen hasta el momento".

"Tengo que reconocer que las públicas las cumplen todas. Las privadas hay algunas que van a tener más dificultades, pero también hay unos tiempos de flexibilidad", ha asegurado este miércoles Morant en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press.

Con la aprobación del nuevo real decreto el Gobierno quiere, según ha precisado la ministra, "que se garantice a quien se está sacando un título universitario, que ese título viene de una institución llamada universidad porque hace lo que tiene que hacer, formación, investigación y transferencia del conocimiento".

"Si no haces eso, pues te llamas otra cosa, te llamas academia o lo que quieras, pero no universidad. Esto es lo que nosotros tenemos que garantizar, que la calidad del sistema universitario de todas las universidades esté garantizada", ha zanjado.

Morant ha incidido en que también quieren garantizar que los profesionales del futuro, entre los que ha puesto como ejemplo a médicos, ingenieros o arquitectos, "han recibido una buena formación".

Para la ministra, el debate está "en que la proliferación de las universidades privadas ha coincidido con la asfixia a las universidades públicas".

"Y que a día de hoy, que estamos en récord histórico de estudiantes universitarios en nuestro país, llevamos una década que ese crecimiento no lo está absorbiendo la universidad pública porque no puede ofrecer más plazas de matrícula porque sus comunidades autónomas no las financian correctamente. De manera que los chiquillos y las chiquillas se presentan a una plaza de medicina, por ejemplo, la nota de corte es un 13, que es una barbaridad. Y toda la gente que se queda fuera, que también son excelentes estudiantes, su única salida es irse a la privada", ha avisado.

Ante esta situación, Morant ha asegurado que las familias "sacan un crédito" para que los hijos puedan estudiar en la universidad, por lo que, a su juicio, "se está quebrando el ascensor social".

"Lo que no puede haber es un maltrato a la pública y que eso sirva de excusa y de puerta abierta a una privatización encubierta de la universidad, porque no nos podemos permitir romper ese ascensor social", ha sentenciado.

El nuevo real decreto establece que, a partir de ahora, será necesario un informe de evaluación preceptivo y vinculante elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o las agencias autonómicas equivalentes, además del informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que se exige actualmente.

Asimismo, se exigirá que las universidades cuenten con una masa crítica de 4.500 estudiantes. También refuerza las garantías de solvencia económica del proyecto, ya que se requerirá un aval bancario, u otro instrumento legal similar, que demuestre fehacientemente la disponibilidad de recursos económicos suficientes para sustentar el proyecto.