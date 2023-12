Morant y Redondo piden transmitir a las niñas vocaciones STEM: "Muchos profesores vienen con manías a las Matemáticas"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, han defendido promover las vocaciones STEM entre las niñas para que en el futuro tengan una mayor participación en las carreras científicas.

"Muchos profesores y profesoras vienen ya con sus propias manías a las Matemáticas, con su propia pelea con las carreras de ciencias que acaban transmitiendo también a los alumnos y a las alumnas", ha asegurado este jueves Morant en la clausura de la conferencia internacional El futuro de las chicas en STE(A)M celebrada en Madrid en el marco de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea.

En este punto, ha apostado por trabajar esto con el futuro profesorado para que sean los propios profesores los que "pierdan, primero el miedo a estas disciplinas más científicas, para que no lo transmitan, y también una formación específica en perspectiva de género, para que desde luego no incidan en esos roles a la hora de educar a niños y niñas".

Para la responsable de Ciencia, Innovación y Universidades, es "muy importante" transmitir a las niñas "que hay un mundo creativo esperándolas, que son capaces de hacerlo". "No es una cuestión de género, el error lo está cometiendo la sociedad porque hay una predisposición social a encasillar a niños y niñas por cuestión de género en unas carreras u otras", ha lamentado.

El compromiso del Gobierno, según ha destacado Morant, "es que el 50% de la población no puede estar relegada" de los puestos del poder ni de las carreras que están marcando a España. "No hay ninguna duda de que estamos hablando de las carreras del futuro, las que van a marcar las condiciones de vida de la sociedad y tienen que incorporar a las mujeres", ha sentenciado.

"No nos estamos dejando a las mujeres atrás, pero tenemos que bajar más abajo, en el momento en el que las niñas tienen que decidir qué quieren ser de mayores y ahí es donde tenemos que actuar.

Que la conciliación no penalice, tanto en hombres como en mujeres, porque la conciliación no es una cosa sólo de mujeres pero a día de hoy son más las mujeres, las investigadoras, las que acaban renunciando a sus carreras para poder conciliar", ha denunciado.

FALTA DE REFERENTES FEMENINOS

Por su parte, la ministra de Igualdad ha lamentado que haya una falta de referentes femeninos. "Creo que nos faltan referentes, yo tengo dos hijas en edad universitaria y, cuando llegan los libros a casa, los referentes siguen siendo masculinos", ha criticado.

"Una mujer joven necesita tener esos ejemplos, esos referentes que le inspiren y sepan que pueden seguir el mismo camino. Aquí tenemos mucho que trabajar con la sociedad civil, con las universidades, con los centros", ha advertido.

Así, Redondo ha hecho hincapié en que "hay que ser valientes, abrir brecha y camino". "El feminismo es igualdad, no una ideología radical de mujeres que han venido a desbancar a los hombres de derechos, ese es un discurso patriarcal. El feminismo es tener las mismas oportunidades de conseguir lo que queramos", ha reivindicado.

"Las mujeres tienen que ser valientes, cuando una mujer llega a cualquier puesto de responsabilidad y más en los ámbitos donde estamos infrarrepresentadas, en el ámbito de las matemáticas, de la ingeniería, las tecnologías. No se puede quedar con su conocimiento, no se puede quedar encerrada en lo que hace en su laboratorio, disfrutando muchísimo, pero no se puede quedar ahí, tiene que salir, tiene que proyectar, tiene que ser inspiración, tiene que ser ejemplo", ha señalado la ministra.

Y la sociedad, según ha añadido la responsable de Igualdad, "tiene que reconocer esos ejemplos, con calles, con nombres de plazas, con tantas cosas que permitan tener ese referente que luego a las chicas os permitan decir yo quiero ser, quiero ser como ella".

Durante su intervención, el director de Educación y Competencias de la OCDE, Andreas Schleicher, ha incidido en la importancia de que "todo el mundo juegue un papel" en la agenda STEM y de la educación "para construir un mejor país".

"Las decisiones profesionales más importantes no se toman cuando nos graduamos en la universidad, sino cuando empezamos el colegio. Y esto es lo que tenemos que hacer, tenemos que saber cuáles son las oportunidades que tenemos y saber cuál es la realidad de los niños para ayudarles a crear sus propios sueños", ha dicho Schleicher.